Blessé, Noah Penda refuse de dramatiser

Victime d’une rupture partielle de l’ischio-jambier droit lors du dernier match de présaison face au Heat, Noah Penda ne sera pas présent lors du coup d’envoi de la saison régulière. Un contretemps frustrant pour le jeune Français, qui refuse néanmoins de dramatiser.

« C’est frustrant parce que l’excitation régnait avant la reprise », reconnaît-il. « Si vous avez peur des blessures, il ne faut pas être un sportif professionnel. Cela fait partie de la vie. Tous les grands joueurs ou ceux qui ont été professionnels ont déjà été confrontés aux blessures. Il faut vivre avec puisque l’on ne peut pas effacer le risque de blessure. Vous pouvez le minimiser, mais jamais l’effacer. »

Ce n’est pas la première blessure de Noah Penda depuis le début du camp d’entraînement. Lors des premiers jours, il avait déjà été touché à l’ischio-jambier, mais le Français assure que ces deux blessures ne sont pas liées et qu’il était totalement remis de son premier pépin.

Pour éviter que cette blessure ne devienne récurrente, le Magic ne va pas précipiter le retour de son jeune ailier. Aucune date de reprise n’a encore été annoncée, mais Orlando devrait privilégier la prudence afin qu’il puisse revenir pleinement rétabli. Un nouveau coup d’arrêt dans son apprentissage de la NBA, alors qu’il espérait profiter de sa deuxième saison pour gagner du temps de jeu.

Sean Sweeney va devoir composer avec un effectif amoindri

« Je lui ai dit de rester lui-même », confie Sean Sweeney. « La manière avec laquelle il travaille chaque jour est admirable et cela ne doit pas changer, peu importe son état de forme. Il doit apporter le plus possible. »

Noah Penda rejoint une infirmerie du Magic déjà bien remplie. Anthony Black et Jonathan Isaac n’ont pas disputé le moindre match de présaison, tandis que Franz Wagner et Jase Richardson se sont aussi blessés lors du match face au Heat. Pour le moment, le Magic n’a pas annoncé si ces deux derniers seraient disponibles pour le premier match de la saison régulière.

Pour pallier ces absences, les options de Sean Sweeney ne sont pas nombreuses. Il peut notamment utiliser Tristan da Silva au poste 4 ou accorder davantage de minutes à Jamal Cain. Une situation qui va obliger certains joueurs à saisir leur chance dès les premières rencontres.

« Je pense que le premier gars qui va prendre ce spot ou ceux qui vont avoir davantage de minutes doivent être prêts à jouer », souligne l’entraîneur du Magic. « Rien ne change. Vous devez jouer avec vos forces et minimiser vos faiblesses afin d’être certain d’être prêt à jouer et de faire votre travail pour l’équipe. »

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12.8 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.