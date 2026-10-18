Noah Penda stoppé net par une nouvelle blessure à la cuisse

Noah Penda nourrissait beaucoup d’espoirs avant d’entamer sa deuxième saison en NBA. L’ancien joueur de Vichy et du Mans n’avait pas chômé durant l’été, perdant notamment dix kilos afin d’aborder ce nouvel exercice dans la forme de sa vie. Malheureusement pour lui, une vilaine blessure va le priver du début de saison…

L’ailier du Magic avait déjà souffert de l’ischio-jambier droit au début du « training camp », et c’est une nouvelle blessure dans la même zone qui l’a frappé lors du dernier match de présaison, face au Heat.

Quelques instants après son entrée en jeu, sur une interception devant Simone Fontecchio, Noah Penda a sprinté pour tenter de récupérer le ballon, avant de se tenir l’arrière de la cuisse droite et de rejoindre les vestiaires.

Les images n’auguraient rien de bon, surtout au regard de son récent antécédent musculaire, et le verdict est tombé samedi : rupture partielle de l’ischio-jambier droit ! La durée de son absence dépendra de sa réaction au traitement, mais le Français devrait manquer une période significative.

Un timing compliqué

L’Orlando Sentinel précise toutefois que la nouvelle lésion ne concerne pas exactement la même zone de l’ischio-jambier, et que la blessure contractée en début de présaison était totalement guérie.

C’est tout de même un gros coup dur pour le joueur, qui avait plutôt été intéressant lors de ses précédentes apparitions en présaison, se distinguant notamment avec 8 points, 5 rebonds, 5 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 22 minutes lors de la défaite à Cleveland (119-105).

Cette blessure tombe d’autant plus mal que le Magic entame un nouveau cycle avec Sean Sweeney sur le banc. Alors qu’il espérait profiter de cette nouvelle dynamique pour gagner sa place dans la rotation, Noah Penda va désormais devoir prendre son mal en patience, et attendre de retrouver les parquets pour convaincre son nouvel entraîneur.

Noah Penda Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 ORL 59 12.8 40.4 32.3 68.8 1.1 2.0 3.2 1.2 1.2 0.5 0.7 0.3 3.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.