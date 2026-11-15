Desmond Bane réveille l’instinct de tueur de Franz Wagner

On n’arrête plus Franz Wagner, qui a signé un quatrième match de suite à 30 points et plus, compilant 35 points, 9 rebonds et 12 passes décisives en 36 minutes face aux Bucks.

Dans l’histoire du Magic, seuls Tracy McGrady, Shaquille O’Neal, Paolo Banchero et Dwight Howard avaient réussi à aligner au moins quatre matchs consécutifs à ce niveau de scoring.

À ses côtés, et en l’absence justement de Paolo Banchero, l’ailier allemand peut notamment compter sur Desmond Bane pour le pousser à se surpasser. L’arrière n’hésite pas à encourager son coéquipier à viser l’excellence et fait tout son possible pour le mettre dans les meilleures conditions. Son dernier objectif en date ? Faire en sorte que Franz Wagner soit élu joueur de la semaine à l’Est. « Il faut que je fasse en sorte que ça arrive », s’est-il juré.

Développer son instinct de tueur

Malgré les blessures de joueurs majeurs comme Paolo Banchero ou Jalen Suggs, qui a fait son retour vendredi, Orlando essaie de tenir le cap et peut compter sur Desmond Bane et Franz Wagner pour se tirer vers le haut. Les trois derniers succès acquis face à Sacramento, Utah et Milwaukee ont fait du bien au moral. Dans cette configuration, Desmond Bane s’est naturellement mis au service de l’Allemand, et pour l’instant, ça fonctionne.

« C’est un tueur », a glissé Desmond Bane au sujet de Franz Wagner. « J’étais sur le terrain et, dans le quatrième quart-temps, je lui ai demandé : ‘Es-tu un tueur ?’ Et il m’a répondu : ‘Oui, je suis un tueur’. Et il l’est. Il fait le boulot des deux côtés du terrain, action après action, que ce soit au scoring, à la passe ou en prenant la parole pendant les temps-morts. Je pense que c’est quelque chose dans lequel il a beaucoup progressé cette saison, notamment son leadership et son niveau de concentration. C’est un compétiteur qui veut gagner, qui veut jouer de la bonne manière et qui est récompensé de tous ses efforts. »

Au-delà de cet aspect vocal, comment Desmond Bane peut-il aider Franz Wagner à franchir un nouveau cap ? Grâce à la connexion entre les deux joueurs et à son adresse extérieure. Sur ses six paniers à 3-points face aux Bucks (6/10), quatre sont ainsi venus de passes décisives de Franz Wagner. Une illustration de la capacité de l’Allemand à faire briller ses partenaires, même lorsqu’il prend davantage de responsabilités au scoring.

Une complicité grandissante

Au fil des matchs, les deux joueurs parviennent à mieux se trouver et à définir les espaces d’expression de chacun, entre création, percussion et finition. Une complémentarité qui profite à toute l’attaque du Magic.

« Je pense que, vu la façon dont on joue, on retrouve des situations similaires à chaque match, encore et encore », poursuit Desmond Bane. « C’est le cas pour tout, mais à force de répéter ces actions, c’est un peu plus facile pour tout le monde de les réussir, malgré la vitesse du jeu. Je pense que c’est surtout ça. On joue de façon plus constante en attaque, et ça aide tout le monde dans ses prises de décisions. »

La prochaine étape sera désormais de reproduire ces performances face à des adversaires plus huppés. Et ça tombe plutôt bien puisque le Magic est attendu à Boston ce lundi soir, sur le parquet d’une formation qui n’a pas encore connu la défaite à domicile. De quoi offrir un nouveau test à ce duo en pleine confiance.

« J’ai juste aimé la façon dont on s’est battu », conclut Desmond Bane. « On n’a pas commencé la saison comme on l’aurait voulu, en perdant pas mal de matchs assez tôt. On répond avec une série de trois victoires, on commence à récupérer des joueurs blessés, et on peut sentir cette énergie. J’aime la tournure que ça prend. »

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30.7 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32.6 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32.5 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33.7 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 34 30.0 48.1 34.5 82.3 1.3 3.9 5.2 3.3 2.1 0.9 1.7 0.3 20.6 2026-27 ORL 12 36.8 47.1 26.6 83.8 1.2 5.6 6.8 8.3 3.1 1.3 4.3 0.1 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.