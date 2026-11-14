Les jeunes Sixers profitent de « l’université LeBron James »

Lorsque les Sixers ont recruté LeBron James, ils n’ont pas seulement ajouté le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA à leur effectif. Ils ont aussi offert à leurs jeunes joueurs la possibilité d’observer quotidiennement les habitudes d’un joueur qui dispute sa 24e saison au plus haut niveau.

Rookie de Philadelphie, Labaron Philon Jr. a appris la nouvelle devant ESPN, en compagnie de son frère. Un mois plus tôt, il avait rejoint une équipe construite autour de Joel Embiid, Tyrese Maxey et Paul George. Entre-temps, Jaylen Brown avait remplacé ce dernier, puis LeBron James avait choisi les Sixers.

« Pouvoir être aux côtés d’un joueur aussi fort, capable de vous aider lorsque vous êtes jeune, c’est une chance », souligne Philon.

Le rookie ne se contente pas d’écouter les conseils du quadruple MVP. Il observe sa routine, sa préparation et sa manière d’organiser ses journées.

« J’essaie de retenir ce qu’ils font, les habitudes qu’ils ont et la façon dont ils abordent leur journée », explique-t-il au sujet des vétérans de l’équipe. « Apprendre en les regardant est déjà formidable, mais je pose aussi des questions. Tout ce que je peux récupérer aujourd’hui pourra me servir pour la suite de ma carrière. »

« Si je ne sais pas quelque chose, je vais voir LeBron »

Jabari Walker est, lui aussi, particulièrement attentif lorsque LeBron James prend la parole. L’ailier apprécie notamment la précision de ses interventions.

« Tout ce qu’il dit a du sens. Il ne parle jamais simplement pour parler », témoigne-t-il. « C’est toujours très direct, très pertinent et très marquant. Il impose naturellement le respect dans la pièce. On comprend pourquoi LeBron est autant respecté et pourquoi il a accompli tout ce qu’il a accompli. »

Pour Walker, le vétéran est même devenu une sorte de recours permanent : « Il possède toujours une solution. Si je ne sais pas quelque chose, je vais voir LeBron. »

Son arrivée a aussi conduit les jeunes Sixers à réfléchir à leur complémentarité avec lui. Pendant un entraînement individuel, Walker a rapidement compris quels tirs il devait prioritairement travailler : les shoots dans le corner.

Un niveau d’exigence à reproduire

Caleb Love a eu une réflexion similaire lorsqu’il a appris la signature de celui qu’il regardait déjà jouer durant son enfance.

« Vous avez envie d’élever votre niveau parce que vous évoluez avec l’un des plus grands », explique le joueur sous « two-way contract ». « Vous voulez rester affûté et atteindre le même niveau que lui dans votre manière de travailler. »

Dominick Barlow, lui, souhaite profiter de chaque journée pour comprendre comment LeBron James a pu prolonger aussi longtemps sa carrière. « Aussi loin que je puisse me souvenir, il a toujours été en NBA et pratiquement toujours le visage de la ligue », rappelle-t-il. « C’est surréaliste de l’avoir dans notre équipe. Je suis impatient d’observer son processus quotidien et de lui poser autant de questions que possible. »

Assistant GM des Sixers, Prosper Karangwa estime que cette proximité permet aux jeunes joueurs de découvrir un degré de professionnalisme encore supérieur à tout ce qu’ils avaient connu.

« Pour arriver en NBA, ces gars ont déjà beaucoup travaillé et consacré leur vie au basket », rappelle le dirigeant. « Puis ils réalisent qu’il existe encore un autre niveau, et même un niveau supplémentaire en matière de professionnalisme, d’attention aux détails et d’engagement quotidien. LeBron élève les standards de toute l’organisation. Pour les jeunes, voir ce niveau d’implication aussi tôt dans leur carrière est extrêmement positif. »