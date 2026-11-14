Norman Powell sonne la révolte des Bulls

Pour les Bulls, ce début de saison a rapidement tourné au cauchemar. Avant cette réception des Hawks, Chicago n’avait remporté qu’un seul de ses dix premiers matchs. Pire encore, Caleb Wilson s’est fracturé la main droite et a dû être opéré. Le rookie sera absent entre quatre et six semaines.

Entre cette mauvaise dynamique et la blessure de leur jeune joueur, les Bulls n’étaient pas favoris pour ce duel face à Atlanta malgré le retour de Norman Powell. Justement, c’est l’ancien joueur du Heat qui va porter les Bulls. A la fin du temps réglementaire, l’arrière compte 24 points, mais il manque trois tirs en fin de rencontre, obligeant le match à aller en prolongation.

Dans cette période supplémentaire, Norman Powell a apporté huit de plus, dont un 2+1 qui a donné cinq longueurs d’avance aux Bulls à 90 secondes du terme. Un retard que les Hawks n’ont jamais réussi à combler.

«C’est un joueur qui peut terminer les matchs», souligne Tiago Splitter à propos de Norman Powell. «Il peut créer son tir en sortie de dribble. Nous essayons de faire en sorte qu’il soit face à un défenseur moins bon pour qu’il puisse attaquer et prendre l’avantage.

Norman Powell a terminé la partie avec 33 points à 12/19 au tir, mais il n’est pas le seul à avoir brillé. Josh Giddey a réussi son premier triple-double de la saison avec 15 points, 10 rebonds et 14 passes. Dans le cinq de départ, Isaac Okoro et Jalen Smith ont tous les deux apporté 15 points tandis que Matas Buzelis termine avec 11 unités. Le Lituanien a réussi un tir primé dans les dernières secondes de la prolongation pour sceller le sort du match.

Norman Powell cherche du positif dans ce démarrage poussif

«Ça fait du bien», apprécie Norman Powell après cette victoire. «Nous avions un peu de mal à déterminer comment on voulait jouer en début de saison. Plus nous allons avancer dans la saison, plus nous allons rencontrer des équipes différentes et cela va nous faire du bien.»

Norman Powell poursuit en justifiant le début de saison compliqué de son équipe par un calendrier particulièrement difficile. Les Bulls ont joué deux fois les Sixers, les Celtics et les Knicks ainsi qu’une fois les Spurs. Lors de chacune de ces rencontres, ils se sont inclinés.

«Cela va être un processus d’apprentissage. Nous sommes encore une jeune équipe et il va y avoir des hauts et des bas tout au long de la saison, mais nous devons rester soudés et continuer de nous faire confiance. Les premières mi-temps contre les Spurs et les Sixers étaient bonnes, mais nous avons coulé en deuxième mi-temps», précise Norman Powell. «Ce match face aux Hawks a montré qu’il va falloir faire des efforts collectifs pour s’imposer et pas seulement compter sur une seule personne. Tout le monde doit élever son niveau de jeu.»