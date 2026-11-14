Une victoire référence pour les Pacers

« Nous étions largement outsiders avant ce match. » Rick Carlisle ne s’en cachait pas après la victoire surprise de ses Pacers face aux Knicks. Privé de Tyrese Haliburton, Indiana ne semblait pas posséder beaucoup d’arguments face au champion en titre. Mais en s’appuyant sur sa défense, son rebond et l’énergie de ses remplaçants, le finaliste 2025 a retrouvé une partie de son identité.

Après un début de saison compliqué, Indiana vient ainsi d’enchaîner deux victoires pour la première fois, face aux Wizards puis aux Knicks. Un succès d’autant plus encourageant que New York avait effacé un retard de 11 points pour revenir à une longueur avant le dernier quart-temps.

« Nous savions que nous allions devoir nous battre du début à la fin », explique Rick Carlisle. « New York est une équipe championne. Ils savent revenir, ils savent rendre les choses difficiles pour l’adversaire. Mais nos gars sont restés soudés et ont continué à se battre ensemble. »

« Une vraie épreuve de force collective »

Malgré une fin de rencontre mal maîtrisée, avec deux lancers-francs manqués par Pascal Siakam puis une perte de balle sur remise en jeu, les Pacers ont tenu bon. Karl-Anthony Towns a manqué le tir de l’égalisation au buzzer, bien gêné par Larry Nance Jr. Au-delà de cette ultime action, Rick Carlisle retient surtout la capacité de son groupe à rivaliser physiquement avec l’une des meilleures équipes de la ligue au rebond offensif.

« Le rebond est notre dernier grand combat », poursuit l’entraîneur. « Les gars ont prouvé qu’ils pouvaient le mener. Affronter une équipe de ce calibre, avec cette expérience, représente une vraie épreuve de force collective. »

Indiana a notamment capté 17 rebonds offensifs, dont neuf pour Ivica Zubac. Les Pacers ont aussi limité les Knicks à 13 lancers-francs et remporté la bataille de la peinture, avec 50 points inscrits près du cercle.

« Nous avons été plus solides dans tout ce que nous avons fait », confirme Pascal Siakam. « Nous avons moins fait de fautes et mieux pris les rebonds. On peut réaliser une très bonne possession défensive, mais si on ne récupère pas le ballon, elle ne compte pas vraiment. Nous étions aussi plus soudés et nous avons mieux communiqué. »

TJ McConnell et Quenton Jackson donnent le ton

La victoire porte également la signature du banc. En seulement 17 minutes, TJ McConnell a terminé avec 6 points, 6 passes, 2 interceptions et un +/- de +16. Encore ménagé après son retour de blessure, le meneur a formé avec Quenton Jackson un tandem particulièrement précieux par son activité.

« Ces deux gars ont été des facteurs X extrêmement importants », souligne Rick Carlisle. « TJ affecte l’esprit de l’équipe de manière très positive, mais aussi toute la salle. Nous espaçons encore ses minutes de manière stratégique et j’admire vraiment sa façon de gérer cette situation. »

McConnell revendique cette capacité à transformer une rencontre sans nécessairement multiplier les tirs.

« Q et moi, nous pouvons faire passer l’énergie au niveau supérieur et changer les matchs de cette manière », explique-t-il. « Certains leaders rassemblent un groupe avec leur voix. Nous, nous essayons de le faire par notre engagement sur le terrain. Cela inspire les autres et fait entrer le public dans le match. »

Une influence également soulignée par Kelly Oubre Jr., auteur de 16 points et de plusieurs actions importantes en défense.

« TJ montre l’exemple », assure l’ailier. « Quand vous voyez un gars plonger au sol, sortir du terrain et accomplir toutes les petites choses qui permettent de gagner, c’est contagieux. S’il le fait, tout le monde doit le faire. »

Après avoir longtemps cherché des repères au milieu des blessures, les Pacers semblent enfin retrouver une base : défendre, attaquer le cercle et compenser leurs absences par une énergie collective. Leur bilan reste négatif à 5 victoires pour 8 défaites, mais cette victoire face aux Knicks possède une valeur particulière.

« Nous avions besoin d’en gagner une comme celle-là », reconnaît Pascal Siakam. « Nous avons perdu plusieurs matchs serrés. Alors même avec toutes les erreurs commises à la fin, je la prends. Je la prends sans hésiter. »