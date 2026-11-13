Hugo Gonzalez affiche ses ambitions olympiques avec l’Espagne

Avec trois jeunes talents sélectionnés, l’Espagne a figuré parmi les nations les plus représentées à la dernière Draft. Récupéré à la 12e position, Aday Mara signe ainsi des débuts prometteurs au Thunder.

Sergio de Larrea (25e choix) a vu son entame avec les Mavs contrariée par une blessure au genou, quand Baba Miller (36e choix) commence à trouver sa place dans la rotation de Tyronn Lue. L’arrivée de ces trois jeunes talents est vue d’un très bon œil pour Hugo Gonzalez, qui, lui, démarre sa seconde saison à Boston, après avoir été sélectionné un an plus tôt (28e choix).

« Je trouve qu’ils s’en sortent bien. Ils réalisent un super début de saison. Et c’est amplement mérité, car je les connais tous. Au-delà d’être de très bons joueurs, ce sont aussi de très bonnes personnes et de très bons coéquipiers. Nous avons beaucoup de souvenirs en commun », livre le natif de Madrid, dont les propos tenus devant des journalistes espagnols sont repris par Eurohoops.

« Chacun tire profit de l’occasion qui lui est donnée, et cela va beaucoup nous aider », ajoute l’arrière/ailier des Celtics, en pensant à la sélection nationale. Lui-même et les trois autres cités sont susceptibles de venir prêter main forte à Santi Aldama, propulsé parmi les leaders de l’équipe ibérique, lors des grands rendez-vous internationaux.

Les quatre hommes ont d’ailleurs participé cet été à la dernière fenêtre de qualifications à la prochaine Coupe du monde. Cette compétition interviendra un an avant les Jeux olympiques 2028 de Los Angeles. Là où l’Espagne, 6e nation mondiale au classement FIBA, espère titiller les favoris annoncés (États-Unis, France…).

Avant de penser aux JO, sécuriser sa place à la Coupe du monde

« Si on n’y pensait pas, on ne devrait même pas jouer. On doit aspirer à devenir les meilleurs joueurs possible. Si on montre l’éthique de travail que je pense qu’on a, la cohésion que je pense qu’on a et la confiance en nous-mêmes, je ne sais pas quelles seront nos limites ni quel sera notre objectif ultime », formule Hugo Gonzalez.

Ce dernier imagine « une belle aventure » dans le processus qui attend l’Espagne, « au cours de laquelle nous aurons probablement de grandes ambitions, sans oublier que nous serons vraisemblablement ensemble pendant de nombreuses années ».

Cette génération sera amenée à prendre la relève d’une sélection espagnole qui a tourné la page de son âge d’or, avec les départs à la retraite ces dernières années de Sergio Llull et Rudy Fernandez.

Mais avant de pouvoir décrocher l’une des douze places qualificatives pour les Jeux olympiques, l’Espagne doit déjà sécuriser sa présence à la Coupe du monde. Actuellement dans le groupe I des qualifications européennes, la Roja affiche un bilan de cinq victoires pour trois défaites, avec quatre rencontres encore à disputer.