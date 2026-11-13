La défense des Clippers bien trop silencieuse

Dans leur dernière défaite, face aux Suns, les Clippers ont encaissé 133 points, en laissant les joueurs de Phoenix shooter à 56% de réussite, dont 51% à 3-points. C’est évidemment beaucoup trop et le problème dure depuis le début de saison puisque Los Angeles autorise le meilleur pourcentage de réussite aux tirs de toute la NBA.

Les adversaires des troupes de Tyronn Lue shootent en effet à 49.7% de réussite. Aucune équipe ne fait pire. Derrière l’arc, c’est 37.2%, soit le 23e rang de la ligue. Ce n’est donc pas un hasard si le début de saison est raté et que Los Angeles pointe seulement à la 24e place au classement des défenses les plus efficaces…

« Nos joueurs ne se parlent pas assez dans le jeu. On ne communique pas assez au début des actions », constate et regrette le coach des Clippers. « Ensuite, quand les actions arrivent, tout le monde est pris par surprise. On doit faire mieux en matière de communication, pour revenir en transition. Ce n’est pas un manque d’efforts, c’est un manque de communication, une question de bons placements. On doit faire mieux. »

Une communication à cinq, pas à un

C’est une évidence puisque l’ex coach des Cavaliers le rappelle : « En défense, on ne peut pas être silencieux. Il faut parler, parler des couvertures défensives, des actions, de ce qu’on fait, si on change ou non. » Pour Tyronn Lue, les erreurs de ses joueurs ne viennent donc pas d’un manque d’intensité, mais d’une incapacité à se coordonner.

Kris Dunn insiste, lui, sur la nécessité de répéter les bonnes habitudes pour retrouver des automatismes. Les deux problèmes sont évidemment liés. « On peut faire mieux et ça va venir en continuant de s’entraîner, en insistant et ça va finir par rentrer dans nos têtes », glisse l’arrière.

Réputé pour ses qualités défensives, ne devrait-il pas montrer l’exemple vocalement, pour lancer le mouvement et inspirer ses coéquipiers ? Sa réponse rappelle que la défense reste avant tout une affaire collective.

« C’est un sport collectif. Il y a cinq joueurs sur le parquet. On peut toujours parler, mais si tout le monde ne le fait pas, on n’ira pas très loin. Si c’est le groupe qui le fait, on peut franchir un cap défensivement » conclut-il.