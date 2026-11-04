Les Clippers doivent-ils se mettre à paniquer ?

En s’inclinant contre les Raptors, privés de Kawhi Leonard, les Clippers ont confirmé une fâcheuse tendance : perdre, même contre des équipes privées de leur meilleur joueur.

Avec six défaites de suite et une seule victoire au compteur, les joueurs de Los Angeles font ainsi partie des pires formations de la ligue, à égalité avec les Nets, les Kings, le Jazz ou encore les Bucks et les Bulls.

Car Darius Garland et ses coéquipiers ont successivement craqué face aux Lakers sans Luka Doncic, aux Wolves sans Anthony Edwards, aux Warriors sans Stephen Curry, et donc aux Raptors sans « The Klaw ».

Le plus frustrant, c’est que les Clippers avaient encore 16 points d’avance en troisième quart-temps face à Toronto…

« J’ai aimé notre combativité. On a fait 42 minutes de bon basket, puis six minutes où il y a des choses à corriger », réagit Tyronn Lue, l’entraîneur de la franchise californienne.

Les ballons perdus, un problème persistant

Le problème reste pourtant le même : les ballons perdus. Aucune équipe ne gâche autant de possessions que les Clippers (20,1 par match) et, face à Toronto, cela s’est encore traduit par six pertes de balle dans le dernier quart-temps, dont quatre pour le seul Darius Garland !

« On doit mieux prendre soin du ballon, notamment dans le dernier quart-temps et en fin de match », réclame le coach de Los Angeles.

Depuis deux semaines, les Clippers ne progressent pas dans ce domaine et, avec leur bilan de 1-6, se retrouvent déjà sous pression. Les prochains jours leur offriront quelques occasions de rebondir, face au Heat, aux Pelicans, aux Suns, au Thunder, puis aux Hornets et au Jazz. Encore faudra-t-il éviter de reproduire les mêmes erreurs.

« Il n’y a pas de raison d’appuyer sur le bouton panique », estime Max Strus. « On a des joueurs blessés qui vont revenir. On apprend. Ça va le faire. On n’a pas besoin de paniquer ou de se demander quand on va réussir à enchaîner. On construit les choses et on va trouver un moyen de gagner des matches et d’avancer. »