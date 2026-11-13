La belle histoire s’est arrêtée au bout de seulement quatre matchs pour Ja Morant avec les Blazers. Auteur d’un début de saison encourageant sous ses nouvelles couleurs, aux côtés de Damian Lillard, l’ex meneur des Grizzlies s’est soudainement blessé aux ischio-jambiers et on ne le reverra pas avan début décembre.

Ce coup dur n’empêche pas Nike de poursuivre sur sa dynamique en continuant de dévoiler de nouveaux coloris de la Nike Ja 4, la quatrième chaussure signature de Ja Morant, sortie depuis presque deux mois en France.

Le rythme s’enchaîne donc puisque ce nouveau coloris « Unseen » va progressivement rapprocher la collection des dix coloris différents ! La ligne « Unseen » de Nike met en lumière les heures de travail à façonner son art dans l’ombre pour mieux briller le moment venu.

La tige est ainsi habillée de ce vert fluo « Volt » accompagnée de touches de noir, sur le col, la languette ou bien le « swoosh » latéral. Le logo « Ja » de Ja Morant ressort pour sa part en gris sur la languette.

Clairement, la Nike Ja 4 « Unseen » ne passera pas inaperçue ! Le modèle est à retrouver depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.