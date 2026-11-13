Pro Basketball Manager 2027, toujours plus proche du banc de touche

Comme chaque année depuis bientôt quinze ans, Umix Studios met à jour sa simulation de management de basket, développée par deux passionnés français, Yoann Noblet et Victor Da Costa.

Le chemin parcouru depuis 2012 est considérable, avec l’ambition d’offrir l’expérience la plus complète possible pour se plonger dans la peau d’un coach, mais aussi d’un General Manager. Le dernier opus, Pro Basketball Manager 2027, est sorti hier sur Steam et l’Epic Games Store, avec cette année encore un paquet de nouveautés.

Pas encore de licence officielle pour la NBA de Victor Wembanyame

Le nombre de compétitions, de ligues masculines et féminines, de joueurs et joueuses disponibles sous licences officielles, comme la Betclic Élite, l’Élite 2 ou encore la BCL, reste impressionnant. Au total, ce sont 90 compétitions nationales et 2 000 équipes qui sont proposées, sans compter les contenus sous licences non officielles.

La NBA est ainsi toujours présente sans licence officielle. Car même si le jeu s’est forgé une renommée grandissante au fil des années, le coût des droits d’exploitation des noms des joueurs de la plus prestigieuse ligue de basket au monde reste hors de portée pour Umix Studios.

Tous les joueurs NBA restent néanmoins référencés, avec leurs caractéristiques techniques respectives, sous de « faux noms » parfaitement reconnaissables. À l’image de l’axe 1-5 Fux-Wembanyame à San Antonio !

Meneur d’hommes ou tacticien ?

Pour le reste, l’expérience globale a été approfondie, à commencer par la partie coaching. De l’organisation des entraînements individuels et collectifs au développement de la formation, en passant par la diversité des choix tactiques en match, les possibilités sont nombreuses.

L’aspect mental et toute la dimension « relationnelle » occupent également une place importante, qu’il s’agisse de maintenir la confiance de chaque joueur ou de définir des rôles bien précis. À ce titre, vous devrez choisir le profil de coach que vous souhaitez incarner, entre les compétences purement tactiques, la gestion humaine mais aussi… les relations avec les arbitres !

La partie GM a également été retravaillée pour être plus complète. On retrouve les tâches habituelles, comme le choix des sponsors, l’organisation de la pré-saison ou encore la composition de l’effectif, auxquelles s’ajoutent différentes missions annexes.

Les négociations de contrats et de transferts se veulent aussi plus immersives. Désormais, elles ne reposent plus uniquement sur l’aspect financier, mais prennent davantage en compte la personnalité des interlocuteurs.

Un mode 3D encore amélioré

La partie « scouting », consacrée à la recherche de joueurs selon leurs qualités, a également été repensée pour faciliter la navigation. De nouveaux outils d’évaluation, comme une note globale et des badges visuels, permettent notamment de mieux identifier les profils recherchés.

Après avoir mis l’accent sur la refonte de son moteur 3D pour la retransmission des matchs en direct l’année dernière, Pro Basketball Manager pousse encore le curseur un peu plus loin. Les gestes des joueurs ont été retravaillés, tandis que leurs caractéristiques individuelles et les profils des équipes influencent davantage le déroulement des rencontres.

Le travail effectué sur cet aspect du jeu a été considérable ces dernières années et cette nouvelle édition entend poursuivre sur cette lancée, pour proposer des matchs toujours plus réalistes.

À chacun, ensuite, d’y trouver son bonheur au regard de l’immense durée de vie et des différents défis proposés. Qu’il s’agisse de faire monter une équipe de NM2 jusqu’à l’élite du basket français ou d’envoyer Nadir Hifi en NBA, c’est à vous de jouer. Ou plutôt, de coacher !

Pro Basketball Manager 2027

Disponible sur Steam et Epic Games Store, pour PC et macOS.

Prix de lancement jusqu’au 26 novembre : 31,49 euros.