Jeux vidéo : Pro Basketball Manager 2026 disponible à partir d’aujourd’hui

La saga Football Manager démontre chaque année l'engouement du grand public pour les simulations de management sportif. FM a longtemps été jalousé par les fans de basket, mais les Studio Umix ont répondu depuis 2012 pour combler ce manque, au point de s'ériger aujourd'hui comme référence ultime (unique ?) en la matière.

Chaque année, Pro Basketball Manager continue ainsi de progresser et l'édition 2026 marquera peut-être un tournant dans la série. Comme sur le nouveau Football Manager, Umix a mis le parquet cette année sur le remodelage de son mode 3D de retransmission des matchs, en retravaillant tous les détails : modélisation des joueurs, luminosité de la salle et bien sûr plus de fluidité au cœur de l'action.

Le choix parmi le nombre de championnats disponibles (et de joueurs référencés !) est toujours plus impressionnant, avec cette année 90 championnats nationaux dont 17 championnats féminins, dont 20 championnats nationaux sous licence officielle avec notamment la France (quatre championnats masculins, deux féminins) ou encore sept compétitions continentales européennes dont la BCL sous licence officielle.

Pas encore de NBA

La NBA est également présente. Bien que le championnat ne soit pas sous licence, l'expérience devrait être toute aussi plaisante à vivre que sur les éditions précédentes. Intégrer la ligue la plus prestigieuse au monde reste le rêve ultime, et la première étape pourrait passer par le développement de la NCAA.

« On a l'équivalent de la NBA, l'American League dans le jeu, mais c'est vrai que comme c'est presque complètement déconnecté du reste du basket mondial, ça pose quelques problèmes », a reconnu Yoann Noblet, co-créateur du jeu. « En terme de recrutement surtout où c'est un écosystème à part. L'idéal serait d'avoir l'équivalent du circuit universitaire mais là on parle d'un travail énorme sur l'implémentation d'un tel système et surtout de recherche sur les joueurs universitaires à mettre à jour chaque année (…). Peut-être l'année prochaine, qui sait ! »

Enfin, la simulation promet d'être toujours plus immersive, avec davantage de choix qui vont peser sur l'expérience, de celui des matchs amicaux de présaison au programme d'entraînement en passant par les négociations avec les joueurs, pour les prolongations, les transferts, tout en gérant les états de forme physiques et mentaux d'un vestiaire, l'aspect tactique, la formation des plus jeunes et le développement structurel de votre club. Sacré programme !

Pro Basketball Manager 2026 est disponible aujourd'hui sur Steam à partir de 14h.