Mason Plumlee rejoint des Kings décimés à l’intérieur

À 36 ans, Mason Plumlee n’en a pas terminé avec la NBA ! Le pivot vient de s’engager avec les Kings, qui ont officialisé sa signature. Selon James Ham, d’ESPN, il s’agit d’un contrat non garanti.

Passé par Charlotte puis San Antonio la saison dernière, où il avait notamment côtoyé Victor Wembanyama, l’intérieur s’apprête ainsi à disputer sa 14e saison dans la Grande Ligue. En 2025/26, il s’était contenté de 1.6 point et 2.7 rebonds de moyenne en 20 rencontres.

Son arrivée intervient alors que Sacramento, qui ne compte qu’une victoire en onze matchs, doit composer avec plusieurs pépins physiques dans sa raquette. Maxime Raynaud est notamment toujours absent depuis sa subluxation de la rotule droite, contractée le 10 octobre face aux Warriors.

Faut-il voir dans cette signature un signe inquiétant pour le Français ? Pas nécessairement. Le 26 octobre, les Kings annonçaient une nouvelle évaluation de son genou sous deux semaines, sans fixer de date de retour.

James Ham précise d’ailleurs que Domantas Sabonis et Precious Achiuwa vont bien et que cette signature ne répond pas à une blessure importante. Mason Plumlee constitue donc surtout une assurance supplémentaire et un apport d’expérience, tout en permettant aux Kings de retrouver 14 joueurs sous contrat standard.

Mason Plumlee Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 BKN 70 18:13 65.9 0.0 62.6 1.4 3.0 4.4 0.9 2.4 0.7 1.1 0.8 7.4 2014-15 BKN 82 21:15 57.3 0.0 49.5 2.1 4.1 6.2 0.9 2.5 0.8 1.3 0.8 8.7 2015-16 POR 82 25:25 51.6 0.0 64.2 2.5 5.2 7.7 2.8 3.1 0.8 1.9 1.0 9.1 2016-17 DEN 27 23:51 54.7 0.0 61.8 1.9 4.6 6.4 2.6 2.9 0.7 1.7 1.1 9.1 2016-17 POR 54 29:08 53.2 0.0 56.7 2.2 5.8 8.0 4.0 2.8 0.9 1.6 1.2 11.1 2017-18 DEN 74 19:27 60.1 0.0 45.8 1.8 3.6 5.4 1.9 2.5 0.7 1.4 1.1 7.1 2018-19 DEN 82 21:07 59.3 20.0 56.1 2.0 4.4 6.4 3.0 3.1 0.8 1.5 0.9 7.8 2019-20 DEN 61 17:20 61.5 0.0 53.5 1.6 3.6 5.2 2.5 2.3 0.5 1.3 0.6 7.2 2020-21 DET 56 26:46 61.4 0.0 66.9 2.6 6.7 9.3 3.6 3.3 0.8 1.9 0.9 10.4 2021-22 CHA 73 24:34 64.1 0.0 39.2 2.4 5.3 7.7 3.1 3.1 0.8 1.4 0.7 6.5 2022-23 LAC 23 19:52 72.7 77.2 1.8 5.1 6.9 1.7 2.4 0.5 1.3 0.5 7.5 2022-23 CHA 56 28:31 66.9 60.5 3.3 6.3 9.7 3.7 2.9 0.6 1.6 0.6 12.2 2023-24 LAC 46 14:39 56.9 0.0 70.7 1.3 3.8 5.1 1.2 1.5 0.3 0.8 0.4 5.3 2024-25 PHO 74 17:34 61.9 0.0 64.8 1.6 4.6 6.1 1.8 2.1 0.4 0.8 0.6 4.5 2025-26 SA 6 7:50 100.0 50.0 1.2 1.0 2.2 0.7 1.2 0.7 0.5 0.0 0.8 2025-26 CHA 14 8:56 75.0 66.7 0.7 2.1 2.9 1.1 0.7 0.4 0.6 0.0 1.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.