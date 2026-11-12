Les Blazers frappent deux fois contre le Thunder

Deux victoires en deux jours contre le Thunder ! Au lendemain de leur succès de 20 points face aux champions 2025, les Blazers ont doublé la mise en s’imposant à nouveau dans leur salle. De quoi marquer les esprits et prendre une bonne option en cas de « tie-breaker » en fin de saison.

Ce double affrontement intervenait avant les deux déplacements des Blazers à Oklahoma City, prévus plus tard dans la saison (17 janvier et 9 février 2027). D’ici là, OKC, privé de Jalen Williams, Cason Wallace, Chet Holmgren, mais également Ajay Mitchell et Jaylin Williams, aura peut-être récupéré certains de ses blessés.

« En fin de saison, personne ne revient jamais sur les feuilles de match pour regarder qui a joué telle ou telle rencontre, qui était en bonne santé. Alors évidemment, chaque fois que tu arrives à battre une équipe du calibre d’Oklahoma City, peu importe les joueurs dont elle dispose, c’est une belle performance », se félicite Micah Nori.

Le coach des Blazers estime que le Thunder, même diminué, reste une « machine parfaitement huilée ». « Et tant que le numéro 2 est sur le terrain et qu’il court partout, cette équipe aura toujours une chance de gagner », poursuit-il en référence à la superstar d’en face, Shai Gilgeous-Alexander.

Ne pas décevoir le public local

Malgré ce contexte, le technicien savoure cette double victoire, dont celle de cette nuit, arrachée grâce à plusieurs actions défensives décisives dans les dernières minutes. Et en évoquant les absents d’en face, Micah Nori rappelle que les Blazers possèdent eux aussi une infirmerie bien garnie (Ja Morant, Shaedon Sharpe…).

« Et ce à quoi je tiens, c’est qu’on veut se concentrer sur nous-mêmes. Ce n’est pas pour faire dans le cliché ou tenir un discours convenu d’entraîneur, […] mais on essaie de ne pas jouer en fonction de l’adversaire », plaide-t-il.

Ces deux succès avaient d’autant plus d’importance que les Blazers affichaient jusque-là un bilan négatif à domicile (1v-2d). Et que leur public continuait de répondre présent.

« Si on perd ces deux matchs, tout à coup, on se retrouve avec un bilan d’une victoire pour quatre défaites. Et là, on regarde autour de nous et tout le monde se demande : ‘Mais bon sang, pourquoi est-ce qu’on continue à remplir la salle ?’ On a déjà joué cinq fois à guichets fermés », rappelle-t-il.

Pas question de décevoir les fans, donc, qui ont pu vibrer grâce à Deni Avdija et Damian Lillard dans le clutch.

« On est une très bonne équipe à l’extérieur (ndlr : 5v-1d). Mais on doit s’imposer à domicile. […]. J’espère que cette dynamique se poursuivra lorsque nous reviendrons ici dans 14 jours », affiche le coach.

D’ici là, les Blazers devront confirmer loin de leurs bases, avec une série de six déplacements à partir de vendredi (Kings, Wolves x2, Bucks, Knicks et Sixers). Un calendrier plus délicat pour entretenir cette belle dynamique.