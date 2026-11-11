Tim Hardaway Jr. déjà écarté de la rotation du Heat

De troisième du vote pour le trophée de meilleur sixième homme à Denver à simple spectateur à Miami, il n’aura fallu que quelques semaines à Tim Hardaway Jr. pour connaître une sacrée désillusion. Mardi soir, lors de la victoire du Heat face au Jazz, l’arrière de 34 ans n’a ainsi pas disputé la moindre minute, sur décision de son coach.

Une première cette saison pour celui qui avait rejoint la Floride cet été afin d’apporter du « spacing » autour de Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo. Mais après avoir tourné à 13.5 points de moyenne et 40.7% à 3-points avec les Nuggets la saison passée, le fils de l’ancienne gloire du Heat ne retrouve pas son adresse…

En dix rencontres, il n’affiche que 4.6 points de moyenne, à seulement 26.9% aux tirs et 23.7% derrière l’arc (9/38).

Des difficultés offensives, associées également à des soucis défensifs, qui ont progressivement grignoté ses minutes. Utilisé 18 minutes en moyenne lors des sept premiers matchs, il n’a joué qu’une moyenne de six minutes lors des trois suivants, avant donc carrément de rester sur le banc face à Utah.

Une rotation en pleine évolution

« Je compatis avec Tim en ce moment, parce que ce n’est pas vraiment une question qui le concerne personnellement », expliquait en effet déjà Erik Spoelstra après la défaite face aux Warriors. « Nous affrontons des équipes avec plusieurs créateurs capables d’attaquer leur défenseur direct. Parfois, certaines associations fonctionnent, parfois elles ne nous apportent pas ce qu’on attend. »

Face au Jazz, l’entraîneur a ainsi préféré relancer Simone Fontecchio et Myron Gardner, jusque-là très peu utilisés, aux côtés de Bobby Portis, Andrew Wiggins et du rookie Ryan Conwell.

« Je voulais simplement un groupe capable d’apporter de l’énergie, et ils ont été très bons dans le deuxième quart-temps », a justifié Erik Spoelstra, satisfait du rendement de ses remplaçants.

Pour autant, le technicien ne compte pas tirer un trait définitif sur son vétéran, arrivé cet été avec la réputation d’être l’un des meilleurs shooteurs de toute la ligue.

« Je connais Tim depuis longtemps. Il a du caractère, de la ténacité. Il trouvera le moyen de revenir dans le coup et d’avoir un impact important, celui que nous attendions de lui. Mais pour le moment, nous allons continuer comme ça. Et nous verrons où cela nous mène » conclut le technicien, en pleine remise en question.

Tim Hardaway Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 NYK 81 23.2 42.8 36.3 82.8 0.2 1.3 1.5 0.8 1.8 0.5 0.6 0.1 10.2 2014-15 NYK 70 24.0 38.9 34.2 80.1 0.2 2.1 2.2 1.8 1.7 0.3 1.2 0.2 11.5 2015-16 ATL 51 16.9 43.0 33.6 89.3 0.1 1.5 1.7 1.0 0.9 0.4 0.5 0.1 6.4 2016-17 ATL 79 27.3 45.5 35.7 76.6 0.4 2.4 2.8 2.3 1.3 0.7 1.3 0.2 14.5 2017-18 NYK 57 33.1 42.1 31.7 81.6 0.6 3.4 3.9 2.7 2.2 1.1 1.6 0.2 17.5 2018-19 NYK/DAL 65 31.6 39.3 34.0 84.1 0.5 2.9 3.4 2.4 2.2 0.8 1.6 0.1 18.1 2019-20 DAL 71 29.5 43.4 39.8 81.9 0.4 2.9 3.3 1.9 1.8 0.6 1.0 0.1 15.8 2020-21 DAL 70 28.4 44.7 39.1 81.6 0.3 3.0 3.3 1.8 1.6 0.4 0.9 0.2 16.6 2021-22 DAL 42 29.6 39.4 33.6 75.7 0.3 3.4 3.7 2.2 1.8 0.9 0.8 0.1 14.2 2022-23 DAL 71 30.3 40.1 38.5 77.0 0.3 3.2 3.5 1.8 1.7 0.7 0.8 0.2 14.4 2023-24 DAL 79 26.8 40.2 35.3 85.2 0.3 2.9 3.2 1.8 1.3 0.5 0.9 0.1 14.4 2024-25 DET 77 28.0 40.6 36.8 85.5 0.2 2.1 2.4 1.6 1.2 0.5 0.6 0.1 11.0 2025-26 DEN 80 26.6 44.7 40.7 81.1 0.2 2.4 2.6 1.4 1.3 0.5 0.5 0.1 13.5 2026-27 MIA 10 14.7 26.9 23.7 69.2 0.1 1.2 1.3 0.6 0.8 0.2 0.7 0.4 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.