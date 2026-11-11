Les Nets totalement déconnectés en attaque

Giflés par les Mavericks, avec une lourde défaite de 37 points, les Nets montrent des signes de faiblesse en attaque. De grosses limites dans le jeu, notamment dans la circulation du ballon. Brooklyn fait partie des pires équipes de la ligue en matière de passes décisives et de ballons perdus. Jordi Fernandez espère corriger cette déconnexion.

« J’en ai parlé après la rencontre face à Dallas : on doit non seulement être meilleur mais aussi se rassembler. L’énergie était très bonne durant notre entraînement. Maintenant, on doit jouer du bon basket », décrit l’entraîneur des Nets. « La saison est longue et si on baisse déjà le tête, alors ce sera encore plus long », poursuit Michael Porter Jr. « On doit avoir la bonne énergie. »

Il est compliqué d’avoir un bon état d’esprit alors que l’attaque est autant dans le dur (la 28e de la ligue à l’efficacité). Maladresse et ballons perdus conduisent vers des défaites et, globalement, plombent le moral. Cette équipe semble perdue par moment, balle en mains.

« Je sais que les gars ne font pas exprès de perdre des ballons. Il faut se mettre moins de pression quand on prend des décisions », demande Jordi Fernandez. « Il s’agit surtout de notre spacing. On est assez désorganisé en début de possession et ça n’aide pas. Je ne veux pas d’hésitation, je veux de l’agressivité. »

« On doit être à nos places en transition, être agressif et faire le choix juste », glisse Day’Ron Sharpe après l’entraînement de mardi, consacré notamment aux ballons perdus. « Il s’agit de lire la défense. Parfois, les défenseurs changent et on ne fait pas les bonnes lectures ensuite », insiste Michael Porter Jr. « On a ralenti les choses à l’entraînement pour voir différentes manières d’attaquer les différentes couvertures défensives. »

Avec notamment des matches contre les Pelicans et les Bulls programmés dans les prochains jours, les Nets ont des opportunités de montrer un nouveau visage. De toute façon, Michael Porter Jr. l’assure, lui et ses coéquipiers n’ont « pas le choix. On n’a pas d’autre choix que de progresser ».