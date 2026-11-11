La défense, moteur du réveil des Knicks

New York retrouve des couleurs. Après leur titre de champion, les Knicks avaient bien mal entamé la défense de leur titre, avec trois défaites pour commencer la saison et des difficultés à trouver leur rythme en attaque.

Depuis, la dynamique s’est inversée. Les protégés de Mike Brown (6 victoires – 4 défaites) ont remporté six de leurs sept rencontres suivantes, et restent sur quatre victoires consécutives qui leur permettent de recoller au peloton de tête de la conférence Est.

Un redressement placé sous le signe de la défense, puisque les Knicks n’ont encaissé que 94,3 points en moyenne sur leurs quatre derniers matchs. À l’image de leur prestation face aux Bucks mardi. Face à un adversaire certes assez faible, d’autant plus avec le forfait de Tyler Herro, New York n’a pas tremblé, ne concédant que 85 points.

« J’ai trouvé que nous avions affiché un très haut niveau d’intensité physique en défense, et surtout que nous l’avions fait de la bonne manière, sans commettre de fautes. C’était un plaisir à voir », a déclaré Mike Brown.

« On est en train de monter en puissance »

Si le technicien peut compter sur des défenseurs réputés en NBA, comme Mikal Bridges ou OG Anunoby, il a surtout souligné l’apport et le dévouement de ses joueurs de complément, Landry Shamet et Miles McBride en tête. Un symbole de cette profondeur d’effectif qui avait fait la force des Knicks la saison dernière.

« Notre défense sur le porteur de balle, avec Landry [Shamet] et surtout Deuce [McBride], a été incroyable », a apprécié le coach. « Deuce serait notre « Defensive Player of the Game ». Landry aurait tout aussi bien pu recevoir cette distinction. Mais ils ont vraiment fait un travail exceptionnel pour défendre sur le porteur de balle au niveau des écrans, notamment sur le pick-and-roll. [Les Bucks] ont été limités à 13 points dans deux quarts-temps. Je suis sûr qu’ils ont aussi manqué quelques tirs, mais je pense que notre défense a beaucoup perturbé leurs tentatives. »

Une pression constante sur les extérieurs adverses qui permet à New York de retrouver sa solidité collective. Et surtout de compenser les soirées plus compliquées en attaque, à l’image de celle que vient de traverser Karl-Anthony Towns, limité à 2/9 derrière l’arc.

« Je pense simplement que nous faisons du très bon travail en revenant aux fondamentaux. Nous avons connu un début de saison poussif, mais nous sommes désormais en train de monter en puissance », a expliqué le pivot. « Même si notre adresse au tir n’est pas excellente, et je suis le premier à pouvoir vous en parler après ce soir, je trouve que nous exécutons actuellement nos systèmes à un très haut niveau et que notre défense est au rendez-vous. Au bout du compte, l’attaque finira par suivre. En revanche, la défense, c’est quelque chose qu’il faut établir. Et pour l’instant, je trouve que nous faisons un excellent travail dans ce domaine. »