Mike Brown, l’alchimiste des Knicks

« La saison régulière est faite pour ça : pour se préparer pour ces instants-là de la saison. Il y aura des hauts et des bas. Et j’espère qu’il y aura de l’adversité. Je le veux. On doit voir si on est assez fort, assez connecté pour traverser ça pendant la saison régulière. Ainsi, quand on arrive à ce stade de l’année, on a déjà vécu tout ce qui peut se présenter devant nous. »

Ces mots furent ceux de Mike Brown à l’issue de la victoire des Knicks dans le Game 2 des Finals face aux Spurs. New York avait frôlé la défaite avant, encore une fois, de trouver des ressources pour renverser la situation. Ainsi, les tests effectués, les choix tentés, les échecs constatés pendant la saison payaient au meilleur des moments.

Cette saison, après trois défaites pour commencer, les champions en titre ont retrouvé des couleurs avec cinq succès en six matches. Mais le coach des Knicks pense déjà plus loin que les simples victoires dans le classement.

« Évidemment qu’on veut bien jouer, qu’on veut gagner, mais on veut aussi progresser collectivement, ne pas stagner. Pour cela, on essaie de voir comment on peut gagner les rencontres différemment », décrit-il, ayant par exemple utiliser onze joueurs face aux Cavaliers, rien qu’en première période.

Ne jamais être surpris par les événements

Ce n’est pas une nouveauté, Mike Brown ayant toujours voulu plus faire tourner que son prédécesseur Tom Thibodeau. Mais dans ces premières semaines, après la crise des premiers jours, il aurait pu se tourner vers la sécurité, en limitant ses rotations pour enquiller les succès et ensuite retrouver de la liberté. Il a fait l’inverse.

« Ça construit de la confiance. Les joueurs voient qu’ils peuvent jouer alors qu’ils n’ont pas disputé deux ou trois matches de suite. Cela aide la cohésion car les gars se sentent concernés », indique encore le technicien. « Cela aide la disponibilité des joueurs car si on reste sur le banc match après match, et ça peut arriver parfois, alors on peut se désintéresser un peu. Si on est appelé une fois de temps en temps, on sait qu’on doit être prêt. »

Landry Shamet confirme l’idée de son entraîneur et valide également cette philosophie. « C’est assez libérateur de jouer comme ça. On n’a pas vraiment besoin d’être alerte ou inquiet que quelque chose vienne tout gâcher », juge même le shooteur. « Le coach sait qu’on a cette mentalité dans le groupe, qu’on est sur la même longueur d’onde et que chacun va prendre la suite de l’autre. »

Cette certitude de jouer dans l’incertitude des choix de Mike Brown permet de ne jamais être bousculé par les situations. Comme le coach l’expliquait pendant les Finals 2026, les Knicks auront tout vu d’ici les playoffs.

En utilisant la saison régulière comme une répétition grandeur nature, ils seront ainsi préparés à tout.

« Au fond, les joueurs sont habitués et quand les playoffs arrivent, si on essaie quelque chose de nouveau ou de différent au niveau des combinaisons de joueurs, personne ne se demandera ce qu’on fait ni ne se dira que c’est la première fois. Non, on l’aura déjà fait », conclut d’ailleurs l’ancien entraîneur des Cavaliers et des Lakers.