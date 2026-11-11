Le Magic brise sa série noire

Depuis le début de saison, le Magic patine sévèrement. La blessure et l’absence prolongée de Paolo Banchero n’ont pas aidé pour se lancer. Néanmoins, avec un calendrier ni facile ni difficile, Orlando n’a pas réussi à trouver ses marques. Pis encore, les Floridiens restaient sur quatre défaites de suite au moment d’arriver à Sacramento.

Les Kings sont une des pires équipes de la ligue (une seule victoire…) et c’était l’occasion rêvée de briser cette série noire. Il y eut des remous en première période, avec un 18-0 encaissé entre le premier et le deuxième quart-temps, mais Franz Wagner et ses coéquipiers ont répondu avec un 17-3.

Sérieux en défense, et malgré un nouvel effort des Kings dans la dernière minute, le Magic a su s’imposer. « On a vu des progrès dans les domaines qui comptent vraiment pour nous : le rebond défensif, éviter les ballons perdus. Donc être récompensé par une victoire, c’est toujours positif », se réjouit le coach Sean Sweeney.

Si on entre dans le détail de l’analyse de l’entraîneur floridien, on remarque que les Kings ont perdu 20 ballons, qui ont été transformés en 33 points, quand le Magic, lui, n’a gâché que 14 possessions. Au rebond, la bataille a été largement gagnée aussi (48-34).

« Les gars ont fait un très bon travail pour forcer des ballons perdus », poursuit l’ancien assistant coach des Spurs. « On a été très agressif, avec une excellente activité avec nos mains. Notre communication a été bonne, notamment contre Darius Acuff Jr. et Zach LaVine, qui sont difficiles à contenir. Ce fut un bel effort collectif. »

Comme le dit Sean Sweeney pour conclure, « maintenant, il faut continuer de construire là-dessus et essayer de lancer une dynamique ». Avec un déplacement à Utah (1-10) et la réception de Milwaukee (1-10), soit deux très faibles formations, le Magic a une route toute tracée pour enchaîner les victoires.