Le MVP de la nuit | La douce vengeance de Paul George

Alors que les projecteurs étaient braqués sur Jayson Tatum et Jaylen Brown, c’est le joueur contre lequel ce dernier a atterri à Philadelphie qui a fait la différence. Déjà auteur d’une pointe à 38 points en ouverture à Detroit, Paul George a de nouveau passé la barre des 30 points cette nuit.

Ce qu’il n’était d’ailleurs parvenu à faire qu’à trois reprises en tout la saison passée quand il portait encore le maillot des Sixers. « Je suis un peu meilleur quand j’ai davantage le ballon, et ce n’est pas une critique de la façon dont j’ai eu des opportunités ici, à Philadelphie… Pour être honnête, je n’étais pas en assez bonne santé pour assumer la charge de travail qui me permet d’être à mon meilleur », reconnaît-il.

« PG » semble s’être refait une santé à Boston donc, pour se rapprocher de ses plus belles années en carrière. Après 10 matchs, l’ailier tourne à 22 points de moyenne. Ce qui est, selon ESPN, la deuxième meilleure moyenne de l’histoire de la franchise, derrière Kemba Walker (25 points de moyenne), pour un joueur lors de ses dix premiers matchs sous le maillot des Celtics.

Cette nuit, il a signé un festival d’adresse, terminant avec 36 points à 14/22, dont 6/11 de loin, et 5 rebonds. « Ça fait plaisir de voir Paul. Je n’ai pas envie de le voir mettre six tirs à 3-points et marquer 30 points. Mais je l’adore. J’adore sa famille. Je voudrais le voir marquer zéro point ! Mais ça fait plaisir de le voir », salue Tyrese Maxey.

Un doigt d’honneur en direction d’un fan

Un « bon gars » qui ne s’est toutefois pas privé d’envoyer un doigt en direction d’un fan adverse, qui « faisait le con. Le ballon a roulé jusqu’à lui. Il m’a regardé droit dans les yeux et a laissé tomber le ballon par terre, comme si j’étais un chien qui devait aller le chercher. Au lieu de me passer le ballon comme l’aurait fait un spectateur normal. Donc oui, je lui ai fait un doigt d’honneur en retour. »

Une séquence qui témoigne de l’animosité de certains fans des Sixers, frustrés de le voir briller autant aujourd’hui après deux années très mitigées à Philadelphie. Joe Mazzulla, lui, préfère retenir à quel point « le jeu s’est ralenti » pour un Paul George impressionnant d’adresse à l’entame du dernier acte. « Il a pris le match à son compte. »

Le tout sous les yeux d’un Tatum ravi de voir son coéquipier briller ainsi. « Mon boulot était de soutenir Jayson Tatum, et d’être la meilleure version de moi-même possible pour lui. C’était mon seul objectif », termine George.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20.7 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29.7 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37.6 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36.2 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15.2 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34.8 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35.9 46.1 39.3 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36.6 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36.9 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29.6 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33.7 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34.8 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34.6 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33.8 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32.5 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30.7 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3 2026-27 BOS 10 30.1 48.8 44.0 82.1 0.9 4.3 5.2 3.8 2.8 2.1 2.9 0.4 22.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.