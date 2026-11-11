Un coup de Collier finalement inutile

Avec sept minutes à jouer face au Heat, le Jazz était revenu de -23 à -8 (101-93). Le principal responsable de ce retour improbable : Isaiah Collier !

Jusqu’alors incapable d’inscrire le moindre tir à 3-points cette saison, le meneur en a réussi quatre dans le dernier quart-temps, dont trois de suite pour ponctuer un 21-6. Il a ainsi marqué 15 de ses 17 points dans l’ultime période, même si Miami a finalement résisté pour s’imposer 115-109.

Au-delà de l’impact comptable, ces paniers sont venus récompenser le travail effectué quotidiennement par le joueur pour corriger l’une de ses principales faiblesses.

« Franchement, il s’agit simplement de faire confiance à mon travail », explique-t-il. « Je me donne à fond tous les jours et j’accepte les résultats qui en découlent. Mes tirs ne rentraient pas lors des premiers matchs, donc cela fait évidemment du bien d’en voir enfin un crever le filet. Il faut continuer à croire en son travail, persévérer et rester régulier. C’est le plus important. »

« Cela montre à quel point c’est important pour lui »

L’émotion affichée par Isaiah Collier après ses paniers n’a pas échappé à Will Hardy. Son entraîneur a surtout apprécié sa réaction après une période personnellement compliquée.

« Je pense que vous avez tous vu sa réaction », souligne le technicien. « C’était évidemment un grand moment pour notre équipe et nos supporters ont été incroyables. Mais l’émotion avec laquelle Isaiah joue montre aussi à quel point tout cela compte pour lui. »

Confronté à des résultats décevants et à un rôle fluctuant, l’ancien coéquipier de Bronny James à la fac’ n’a jamais changé d’attitude au quotidien.

« Certaines choses ne se sont pas déroulées comme il l’aurait souhaité dernièrement sur le plan personnel, mais il est resté un coéquipier incroyable », poursuit Will Hardy. « Il a beaucoup travaillé et ne s’est jamais plaint. C’est formidable de constater que de bonnes choses peuvent vous arriver lorsque vous vous mettez simplement au service de l’équipe. Je suis très heureux pour lui. »

Apporter « du jus » au Jazz

Isaiah Collier était pourtant entré avec une priorité différente de celle de faire parler son adresse. Dans un effectif privé de plusieurs cadres, il voulait avant tout injecter de l’énergie.

« C’était mon objectif : apporter de l’énergie », confirme-t-il. « Plusieurs joueurs importants sont actuellement absents et nous espérons les récupérer rapidement. En attendant, j’essaie d’apporter du jus à l’équipe, d’aller sur le terrain et de me battre. »

Will Hardy estime d’ailleurs que l’ensemble du banc a conservé le bon état d’esprit malgré les difficultés et les neuf défaites consécutives du Jazz.

« Ces joueurs continuent de travailler. Tout le monde ne voit pas ce qu’ils font en coulisses : ils travaillent, regardent les vidéos, acceptent les remarques et prennent leurs responsabilités. Isaiah nous a évidemment donné un énorme coup de boost. »

Cette flambée n’a pas suffi à renverser Miami, mais elle offre un motif d’espoir supplémentaire à une équipe déjà portée par les 25 points de Darryn Peterson et les 23 unités d’Ace Bailey. Pour Isaiah Collier, le plus difficile commence désormais : transformer cette réussite soudaine en menace durable.

« J’ai le sentiment que nous sommes vraiment proches de franchir un cap », assure-t-il. « Il faut rester fidèle au processus, continuer à se battre chaque jour et jouer dur. Je pense qu’à un moment donné, les choses finiront par tourner en notre faveur. »

Isaiah Collier Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTH 71 25.9 42.2 24.9 68.2 0.5 2.9 3.3 6.3 2.1 0.9 2.9 0.2 8.7 2025-26 UTH 59 25.7 49.5 27.0 72.2 0.4 2.2 2.5 7.2 2.3 1.1 2.5 0.3 11.7 2026-27 UTH 10 15.6 43.1 0.0 58.1 0.7 2.7 3.4 4.1 1.8 0.3 2.1 0.0 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.