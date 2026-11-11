Le retour de la Kobe 8 « Shanghai Fireworks »

Moins de deux mois après la sortie de la Kobe 8 « Mambacurial », avec ce coloris inspiré de la chaussure de foot Nike Mercurial Vapor IX, la huitième chaussure de Kobe Bryant avec Nike est déjà de retour !

C’est donc au tour du coloris « Shanghai Fireworks » de faire son « come back », treize ans après sa première sortie. En clin d’œil aux millions de fans chinois de Kobe Bryant, Nike avait repris le thème d’un feu d’artifice à Shanghai pour habiller la tige en cuir, complétée par des finitions en orange et noir et quelques touches de blanc, qu’on retrouve sur la semelle extérieure en caoutchouc.

Au niveau du talon, le logo « Stealth », également présent sur la languette, ressort partiellement sur deux bandes noires. La Kobe 8 « Shanghai Fireworks » revient bien sûr en version « Protro », avec une version épurée qui comprend notamment une semelle intermédiaire en mousse Nike React, reconnue pour son confort haut de gamme.

La Nike Kobe 8 Protro « Shanghai Fireworks » est à retrouver depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 190 euros. C’est le troisième coloris actuellement disponible sur le site avec la « Mambacurial » et la « Siempre Mio ».