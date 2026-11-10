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Le All-Star Game se rapproche de Miami pour 2028

Publié le 10/11/2026 à 9:56 Twitter Facebook

NBA – Selon ESPN, la NBA finalise l’attribution du All-Star Weekend 2028 à Miami. La Floride n’a plus accueilli l’événement depuis 1990.

kaseya centerTrente-huit ans après, le All-Star Weekend devrait effectuer son retour à Miami. D’après Shams Charania, la NBA règle les derniers détails afin de confier l’édition 2028 à la ville floridienne et au Heat.

Préféré à Detroit, qui attend cet événement depuis 1959, Miami n’a accueilli le « match des étoiles » qu’une seule fois, et c’était en 1990. A l’époque, la franchise n’avait que deux ans, et Magic Johnson avait été désigné MVP après avoir guidé la sélection de l’Ouest vers une victoire 130-113 face à l’Est.

Sauf (énième) nouveau changement de formule d’ici là, le week-end devrait débuter le vendredi avec le « Rising Stars », avant les concours du samedi, parmi lesquels le concours à 3-points et le Slam Dunk Contest. Le All-Star Game conclura l’événement le dimanche, avec une confrontation entre joueurs américains et internationaux.

Cette formule avait offert une rencontre disputée lors de la précédente édition, organisée à l’Intuit Dome de Los Angeles, avec une victoire 37-35 de la sélection américaine face à la « World Team ». Une formule qui avait permis de battre des records d’audience.

Avant de retrouver Miami en 2028, le All-Star Weekend 2027 se déroulera du 19 au 21 février à Phoenix.

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Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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