Naz Reid et Charles Lee ont tourné la page

Les Hornets, et plus encore Naz Reid, avaient besoin d’un tel match pour repartir de l’avant. Après six défaites de rang, les hommes de Charles Lee ont bien réagi cette nuit en s’offrant une solide victoire face aux Cavs. Et l’intérieur, qui restait sur plusieurs sorties décevantes, a répondu présent.

Même si son adresse n’a pas toujours été au rendez-vous (10/26 aux tirs, 4/9 à 3-points), l’ancien des Wolves a terminé avec 25 points, 13 rebonds et 4 passes. Pour la troisième fois cette saison, il a franchi la barre des 20 unités.

« Il comprend de mieux en mieux le rythme auquel on veut jouer en début de possession. […] Il prend davantage son temps sur jeu placé et réalise que, par exemple, s’il obtient un pick-and-roll, il peut ensuite jouer un un-contre-un, avec un potentiel avantage de taille. […] Globalement, il est de plus en plus à l’aise », remarque Charles Lee.

Le coach des Hornets avait tenu un tout autre discours dix jours plus tôt au sujet de son intérieur, qu’il avait laissé sur le banc durant toute une mi-temps à Detroit.

Motif de la sanction ? « Naz n’a pas été à la hauteur de nos exigences en première mi-temps », avait justifié le technicien, qui avait pourtant complimenté son joueur avant la rencontre. Depuis, Charles Lee avait assuré que Naz Reid s’était excusé auprès de lui et de ses coéquipiers, estimant même que cet épisode avait renforcé leur relation.

Un nouveau statut à apprivoiser

L’incident n’avait pas encore été commenté par l’intérieur. « Comme dans n’importe quel sport, lorsque la compétition est aussi intense, ce genre de choses arrive. […] On doit être capables d’en tirer les leçons pour pouvoir passer à la situation suivante, et ainsi de suite », explique aujourd’hui le joueur.

Selon ce dernier, sa relation avec son coach est désormais sereine. « Vous nous voyez beaucoup discuter sur le terrain. On a été capables de communiquer comme si rien ne s’était passé. Je ne m’inquiète pas vraiment à ce sujet. Le fait qu’on ait tous les deux été capables de tourner la page et de nous concentrer sur ce qu’on avait à faire, c’est une bonne chose », poursuit-il d’ailleurs.

Cet épisode a fait d’autant plus de bruit à Charlotte que Naz Reid doit désormais assumer un nouveau statut. Échangé contre LaMelo Ball cet été, il est davantage attendu dans un rôle de leader, avec les responsabilités et l’exemplarité que cela implique. Une nouvelle dimension dont il cherche encore à prendre la mesure.

« J’aborde cette situation en cherchant à faire ce que je fais le mieux et à rester moi-même. Mais au début, j’essaie surtout de voir quelle place je peux prendre. Je sais qu’ils m’ont fait venir ici pour que je sois ce type de joueur. Mais c’est dans ma personnalité de ne pas chercher à m’imposer tout de suite, j’essaie plutôt de trouver progressivement ma place dans cette situation », termine-t-il prudemment.

Naz Reid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MIN 30 16.5 41.2 33.0 69.8 1.1 3.0 4.1 1.2 2.8 0.6 0.7 0.7 9.0 2020-21 MIN 70 19.2 52.3 35.1 69.3 1.2 3.4 4.6 1.0 2.6 0.5 1.0 1.1 11.2 2021-22 MIN 77 15.8 48.9 34.3 76.5 1.3 2.6 3.9 0.9 2.2 0.5 1.1 0.9 8.3 2022-23 MIN 68 18.4 53.7 34.6 67.7 1.1 3.8 4.9 1.1 2.6 0.6 1.4 0.8 11.5 2023-24 MIN 81 24.2 47.7 41.4 73.6 0.9 4.3 5.2 1.3 2.1 0.8 1.4 0.9 13.5 2024-25 MIN 80 27.5 46.2 37.9 77.6 1.2 4.9 6.0 2.3 2.4 0.7 1.4 0.9 14.2 2025-26 MIN 77 26.1 45.6 36.2 73.2 1.2 5.0 6.2 2.2 2.5 1.0 1.6 1.0 13.6 2026-27 CHA 11 29.5 41.1 36.5 64.0 1.4 7.2 8.5 2.1 2.4 0.7 2.6 0.5 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.