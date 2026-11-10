Anthony Davis ne peut pas tout faire à Washington

« Peu importe, on a perdu ! » Anthony Davis n’avait pas envie de commenter sa performance à Detroit, pourtant superbe avec 44 points et 13 rebonds, après le revers logique de Washington. Plus encore que les simples chiffres, déjà reluisants, l’impression laissée par l’intérieur des Wizards fut impressionnante.

Il a inscrit ses neuf premiers tirs, terminé la première période avec déjà 30 points, avant de finir avec un très bon 16/21 au shoot. Les Pistons n’ont jamais trouvé la solution pour le contenir et cela confirme son début de saison très réussi. L’ancien des Lakers tourne en effet à 25.7 points (53% de réussite au shoot, 37% à 3-pts) et 9.7 rebonds de moyenne dans la capitale.

Sauf que les Wizards restent sur quatre défaites de suite. Comment l’expliquer ? Par une défense intéressante, dans un premier temps, qui commence à craqueler de plus en plus au fil des jours. « Tout », répond Anthony Davis sur ce qui ne va pas avec la défense de Washington.

« On ne prend pas de rebond, on donne des tirs primés ouverts, on fait des fautes, on ne défend pas sur le porteur du ballon », énumère-t-il. « C’est un tout. Les transitions aussi. En ce moment, rien ne va. »

Une équipe pleine de bonnes volontés, mais qui manque de sérieux

Si les transitions défensives ont été si mauvaises dans le Michigan, c’est aussi à cause de l’attaque, en panne. Dans les cinq premières minutes, les Wizards ont perdu six ballons… Avec surtout des passes mal effectuées, qui sont parfois tombées dans les mains des Pistons. Cela a continué ensuite et les hommes de Brian Keefe ont perdu 18 ballons et donné des munitions gratuites à leurs adversaires.

« On n’a pas fait attention au ballon et ils ont pu marquer des paniers faciles en transition », regrette le coach. « On a fait des progrès durant la partie, mais pas de manière assez constante. On peut apprendre de ça. »

S’il y a du mieux récemment, Trae Young manque parfois de justesse dans ses choix au shoot, en tentant des choses difficiles et lointaines. Il y a aussi, et c’est logique, du déchet chez AJ Dybantsa. Le rookie est peut-être le symbole le plus fort et le plus limpide de la situation actuelle de toute l’équipe de Washington.

Chez lui comme chez les Wizards, il y a des efforts, de la volonté et pas mal d’énergie, parfois de belles actions mais trop d’erreurs et d’oublis en défense également. Tout cela obère les chances du groupe face à des formations solides. Et, face à ce constat, même un très grand Anthony Davis ne peut pas faire des miracles.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOR 64 28.8 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOR 67 35.2 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOR 68 36.1 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOR 61 35.5 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOR 75 36.1 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOR 75 36.4 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOR 56 33.0 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34.4 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32.3 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35.1 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34.0 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35.5 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL/DAL 51 33.4 51.6 28.2 77.5 2.6 8.9 11.6 3.5 1.9 1.2 2.2 2.2 24.7 2025-26 DAL 20 31.3 50.6 27.0 72.8 3.1 8.0 11.1 2.8 2.1 1.1 2.1 1.7 20.4 2026-27 WAS 9 33.1 53.3 37.5 84.6 1.9 7.8 9.7 2.0 2.0 1.3 2.1 1.0 25.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.