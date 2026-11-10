Dix minutes de feu pour Tidjane Salaün

En NBA aussi, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les nombreux absents côté Hornets (Dennis Schröder, Kon Knueppel, Brandon Miller, Grant Williams, Moussa Diabaté…) ont ainsi donné l’opportunité à d’autres joueurs de l’effectif de Charles Lee de s’exprimer face aux Cavaliers.

Et contre toute attente, Charlotte a dominé son sujet, s’imposant 124-112 ! Derrière Grayson Allen et Naz Reid (27 et 25 points), Tidjane Salaün a saisi sa chance en inscrivant ses 14 points dans le seul deuxième quart-temps, en une dizaine de minutes !

Avec notamment trois paniers à 3-points, le Français a bien participé au coup de chaud collectif des Hornets, auteurs de 40 points dans cette période pour faire grimper l’écart à près de 20 longueurs avant même la pause.

De quoi donner des ailes à l’ailier français, qui a ensuite vu les siens prendre jusqu’à 33 points d’avance avant le retour des Cavaliers en fin de rencontre. Un relâchement qu’il n’a d’ailleurs pas apprécié.

« C’était bien, mais personnellement, je ne suis pas satisfait par rapport à la fin du match. Si on parle du match en général, c’était cool, mais un match ne se résume pas à un quart-temps. Il y en a quatre », a-t-il tempéré.

Le travail de l’été porte ses fruits

Au-delà de son très bon 3/4 à 3-points, une séquence a particulièrement marqué les esprits : lorsque Tidjane Salaün a intercepté un ballon destiné à James Harden grâce à ses mains actives, avant de conclure en contre-attaque avec un lay-up et la faute d’Evan Mobley en prime.

Une action qui résume l’énergie débordante avec laquelle il entre sur le parquet, un peu à la manière de Moussa Diabaté, dans un registre différent.

« J’ai toujours la même concentration, la même énergie. J’essaie de donner tout ce que j’ai sur le terrain. Aujourd’hui, il y avait beaucoup de blessés, donc notre mentalité, c’était de pouvoir compter sur la relève. Et pour le reste, c’est juste par rapport au processus, avec tout le travail que j’ai effectué cet été. J’ai bien travaillé sur mon mental, mon corps. Aujourd’hui, ça a été le moment de vérité », a-t-il ajouté.

Une exigence à entretenir

Comme d’autres formations en quête de reconnaissance à l’Est, les Hornets doivent miser sur cette énergie pour exister, d’autant plus lorsque les absences s’accumulent. Tidjane Salaün a parfaitement incarné cet état d’esprit face aux Cavaliers, même si le relâchement de Charlotte en fin de rencontre rappelle que tout reste à construire.

« Comme le dit Dennis (Schröder) depuis le premier match, on doit avoir le même état d’esprit chaque jour. Que ce soit à l’entraînement, en match, on doit avoir cette solidarité, en étant ensemble, avoir de l’énergie. Parce que lorsqu’on perd, bien sûr, on est déçus, mais on doit rester ensemble. À l’image de ce qu’ont fait les Cavs, en revenant en fin de match. Ne serait-ce que par rapport à ça, on a encore beaucoup de travail. Mais on a donné un bon aperçu de ce que les Hornets pouvaient être quand nos tirs tombent dedans », a-t-il résumé.

Pour Tidjane Salaün, ce coup de chaud constitue en tout cas une belle récompense après le travail effectué cet été. Mais à l’entendre, dix minutes de feu ne suffisent pas : le prochain défi sera de maintenir cette intensité.

Tidjane Salaun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 CHA 60 20.7 33.0 28.3 71.3 1.2 3.5 4.7 1.2 1.4 0.5 1.0 0.2 5.9 2025-26 CHA 37 15.6 50.3 43.4 65.0 0.7 3.3 4.0 0.7 1.5 0.4 0.7 0.2 6.0 2026-27 CHA 10 15.1 46.0 40.0 69.2 0.9 2.5 3.4 0.1 1.5 0.6 0.4 0.2 6.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.