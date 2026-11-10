Doc Rivers s’est excusé auprès de Giannis Antetokounmpo

La sortie de Doc Rivers n’est pas passée inaperçue. L’ancien coach des Bucks s’en était pris à Giannis Antetokounmpo, semblant vouloir justifier son échec lors de ses deux dernières saisons dans le Wisconsin.

Même s’il avait tenté d’y mettre les formes, il n’avait pas été tendre avec son ancien « franchise player », notamment dans sa façon de décrire le jeu du « Greek Freak », une superstar pas comme les autres…

« Il n’est pas facile à entraîner. Il joue à un rythme complètement fou lorsqu’il attaque le cercle. C’est vraiment un joueur difficile à gérer », avait-il notamment déclaré. « Il possède cette formidable qualité de passe, mais il n’a pas non plus un QI basket très élevé. C’est assez étrange. Il n’a vraiment qu’une seule manière de jouer : attaquer le cercle, forcer, forcer, forcer. Sur chaque action, il veut forcer les choses. »

Doc Rivers plaide la maladresse

Forcément, le joueur du Heat avait été invité à réagir dans la foulée, et avait fait part de son incompréhension face aux propos de son ancien entraîneur.

Doc Rivers a donc tenu à clarifier sa position, reconnaissant une maladresse dans sa façon d’évoquer le « QI basket » de l’international grec. Il assure qu’il voulait en réalité parler de son intuition sur le terrain.

« Je disais qu’il était l’un des joueurs les plus intéressants. Il effectue des passes incroyables, mais parfois, à cause de la puissance avec laquelle il joue, cela nuit à son intuition. C’était plutôt un compliment. Je déteste ça et je m’en veux. Je m’excuse pour cette polémique. Ce n’est pas mon intention d’en créer », a-t-il expliqué à Andscape.

Doc Rivers a rappelé qu’il avait complimenté Giannis Antetokounmpo, notamment pour ses qualités de passeur. Il a aussi précisé avoir envoyé un SMS au joueur du Heat pour s’excuser, et que celui-ci lui avait répondu favorablement.

« Ce que je voulais dire, c’est que chaque fois que l’on a un grand joueur, il faut construire l’équipe autour de ce grand joueur. C’est l’idée que je voulais faire passer. Ce n’est pas toujours facile. C’est un compliment. J’ai connu des succès et des échecs dans ce domaine. Mais votre travail consiste à créer la meilleure équipe possible autour de ce grand joueur et de ses talents » explique-t-il encore sous forme de conclusion.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24.6 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31.4 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35.3 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 35.6 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36.7 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32.8 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30.4 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33.0 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32.9 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32.1 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35.2 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34.2 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28.9 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6 2026-27 MIA 10 32.8 56.6 20.0 62.2 3.7 9.1 12.8 5.3 2.8 1.0 3.6 1.1 27.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.