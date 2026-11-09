Le Heat se met à l’heure de GTA VI

Steven Adams avait prévenu : la sortie de Grand Theft Auto VI risquait de provoquer une baisse générale des performances dans le sport professionnel. Le Heat a choisi une autre approche. Plutôt que de lutter contre le phénomène, la franchise floridienne va pleinement l’intégrer à son calendrier !

Le 18 novembre, soit la veille de la sortie mondiale de GTA VI, Miami organisera « A Night in Vice City » à l’occasion de la réception des Bucks. Le Kaseya Center sera transformé pour rappeler l’univers du jeu de Rockstar Games, dont l’action se déroulera dans une version fictive de Miami…

Pour cette soirée, le Heat évoluera sur un parquet spécialement conçu autour de l’identité visuelle de Vice City.

Des animations seront également organisées dans la salle, avec notamment des stands Burger Shot et Cluckin’ Bell, deux chaînes de restauration fictives bien connues des amateurs de GTA.

Un parquet et deux maillots inédits

Miami portera surtout un maillot inédit, créé en collaboration avec Rockstar Games, Nike et Cactus Jack, la marque de Travis Scott. Cette tunique noire reprend les couleurs emblématiques des anciennes collections « Vice » du Heat, avec des touches de rose et de blanc.

Deux versions ont été imaginées. Celle portée par les joueurs conservera l’inscription « HEAT » sur la poitrine, tandis que la version « Swingman », destinée aux supporters, affichera « Vice City » et un symbole « VI ». Les deux modèles arborent le célèbre « Swoosh » inversé de Nike, une signature de Travis Scott, ainsi que six étoiles roses.

Le match face à Milwaukee sera d’ailleurs diffusé à l’échelle nationale sur ESPN, puisqu’il marquera les retrouvailles de Giannis Antetokounmpo et Bobby Portis avec leurs anciens coéquipiers.

« Pour une seule soirée, le Heat échange Miami contre Vice City », annonce la franchise, qui présente l’événement comme une collaboration inédite entre le sport professionnel et l’univers de Grand Theft Auto.