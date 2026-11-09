Pour sa première avec Chicago, Nic Claxton découvre les « superpouvoirs » de Noa Essengue

Malgré la défaite contre les Sixers, les Bulls ont trouvé quelques motifs de satisfaction. À commencer par leur prestation collective face à l’un des plus gros effectifs de la ligue, les bonnes sorties de Jordan Hawkins et Patrick Williams en sortie de banc, mais aussi les grands débuts de Nic Claxton sous ses nouvelles couleurs.

Blessé aux ischio-jambiers depuis le début de la saison, l’ancien pivot de Brooklyn a pu disputer 18 minutes, pour 4 points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres.

L’occasion de montrer qu’il n’avait rien perdu de son explosivité et de son activité, même s’il a lui-même reconnu avoir terminé sur les rotules, encore un peu rouillé après plusieurs semaines loin des terrains…

« J’avais besoin d’être limité dans mes minutes aujourd’hui. J’étais un peu fatigué », a-t-il confié, en regrettant également quelques rebonds laissés en route. « Je dois simplement attraper le ballon. J’avais les mains dessus, je dois le ramener vers moi et m’assurer de regarder autour pour voir qui arrive. »

De cette première, on retiendra également son association prometteuse avec Noa Essengue. Pendant un peu plus de dix minutes, les deux intérieurs ont ainsi pu évoluer ensemble, laissant entrevoir une complémentarité intéressante, notamment en défense.

Impressionné par les « superpouvoirs » du Français

Avec leur mobilité, leur envergure et leur capacité à défendre loin du cercle, les deux joueurs peuvent notamment permettre aux Bulls de gagner en polyvalence défensive.

« Il est solide », a reconnu Nic Claxton au sujet de son jeune coéquipier. « On a quelques atouts en commun, la vitesse, l’envergure. Il faut simplement qu’on arrive à assembler tout ça. On a beaucoup de marge de progression et de quoi devenir très bons dans cette ligue. […] Dès que je suis arrivé, j’ai vu comment il était capable de mettre la pression sur des arrières sur tout le terrain. Avec sa taille, c’est impressionnant, peu de gars peuvent faire ça. Je pense que ça fait partie de ses superpouvoirs, qu’il va devoir continuer à développer. »

Noa Essengue poursuit lui aussi son apprentissage de la NBA et sa dernière sortie s’est révélée encourageante, avec 10 points, 7 rebonds et 1 passe décisive en 15 minutes. Pour Tiago Splitter, cette association a du potentiel, même s’il reste évidemment beaucoup de travail avant que le duo ne puisse donner sa pleine mesure.

« Noa est un jeune joueur qui apprend encore à mettre la pression sur le ballon et à naviguer à travers les écrans. Je trouve qu’il a eu de bons moments face à ses adversaires, même s’il a commis quelques erreurs. Quant à Nic, il a eu quelques difficultés au rebond face à Joel Embiid et à d’autres joueurs comme Jabari Walker, qui lui a pris quelques rebonds. Il y a donc eu du bon et du moins bon, mais dans l’ensemble, on a fait du bon boulot. »

Les deux jours de repos à venir devraient faire du bien à Nic Claxton, avant un nouveau test de taille : la réception des Spurs de Victor Wembanyama, mercredi…

Nic Claxton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BKN 15 12:28 56.3 14.3 52.4 1.3 1.7 2.9 1.1 0.9 0.1 0.6 0.5 4.4 2020-21 BKN 32 18:34 62.1 20.0 48.4 1.3 3.8 5.2 0.9 2.1 0.7 0.6 1.3 6.6 2021-22 BKN 47 20:43 67.4 58.1 1.9 3.7 5.6 0.9 2.3 0.5 0.8 1.1 8.7 2022-23 BKN 76 29:53 70.5 0.0 54.1 2.4 6.8 9.2 1.9 2.8 0.9 1.3 2.5 12.6 2023-24 BKN 71 29:48 62.9 20.0 55.1 2.7 7.2 9.9 2.1 2.5 0.6 1.3 2.1 11.8 2024-25 BKN 70 26:53 56.3 23.8 51.3 2.2 5.1 7.4 2.2 2.1 0.9 1.2 1.4 10.3 2025-26 BKN 69 27:50 57.1 15.8 61.6 2.4 4.5 6.9 3.7 2.3 0.7 1.4 1.1 11.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.