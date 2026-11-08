Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Charlotte reçoit Cleveland au Spectrum Center dans la nuit de lundi à mardi, à 1 h, heure française. Les Hornets chercheront à stopper une série noire de six revers d’affilée.

Avec un bilan de 3-7, les Hornets sont 10es de la conférence Est et n’ont plus connu de victoire depuis leur bon départ à 3-1. Les Cavaliers, 7es avec cinq succès et cinq défaites, viennent de s’incliner contre New York. Notre pronostic NBA gratuit privilégie Cleveland.

Forme et perspectives : Charlotte Hornets en chute libre, Cleveland Cavaliers en demi-teinte

Forme : 5 derniers matchs Charlotte Hornets 3-7 · 10e à l’Est · à domicile D D D D D 91,6 Pts/match 112,2 Pts encaissés -20,6 Différentiel 2j Repos Cleveland Cavaliers 5-5 · 7e à l’Est · à l’extérieur V D D V D 116,0 Pts/match 111,2 Pts encaissés +4,8 Différentiel 1j Repos

La série de six défaites de Charlotte a débuté le 28 octobre à Detroit et s’est prolongée par un revers 80-119 à domicile contre Boston, en phase de groupes de la NBA Cup, où les Hornets comptent désormais deux défaites en deux matchs.

Sur leurs cinq derniers matchs, les Hornets ont inscrit 91,6 points en moyenne pour 112,2 encaissés, et leur moyenne de saison de 96,3 points est la plus faible de toute la NBA.

Le coach Charles Lee a de plus écarté Naz Reid, la recrue la plus importante de l’intersaison, en seconde période d’un match contre Detroit, pour un non-respect des standards de l’équipe, ce qui ajoute une question interne à une saison déjà mal engagée.

Cleveland affiche une forme plus contrastée, avec deux victoires et trois défaites sur ses cinq derniers matchs, la dernière contre des Knicks qui l’avaient balayé en finale de conférence la saison passée, malgré le meilleur match de la saison de Donovan Mitchell au scoring.

Comparatif des équipes : saison Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers Cavaliers +15,3 99,7



115,0 Efficacité offensive Cavaliers -1,4 113,8



112,4 Efficacité défensive Cavaliers +1,8 45,8



47,6 Rebonds par match Cavaliers -5,4 19,2



13,8 Ballons perdus Cavaliers +6,6 % 39,3 %



45,9 % Réussite aux tirs

Sur l’ensemble de la saison, l’écart offensif est net : Cleveland score 115,0 points pour 100 possessions, contre 99,7 pour Charlotte.

Les pertes de balle accentuent cette différence. Les Hornets en commettent 19,2 par match, contre 13,8 pour les Cavaliers, qui récupèrent ainsi des possessions supplémentaires face à l’attaque la moins prolifique de la NBA.

Cette faiblesse s’explique surtout par l’adresse. Charlotte ne convertit que 39,3% de ses tirs, tandis que Cleveland atteint 45,9%.

L’argument inverse concerne la forme en déplacement des Cavaliers, qui affichent un bilan de 1-3 à l’extérieur et encaissent 115,8 points par match. Toutefois, la défense des Hornets à domicile concède 115,5 points, et les 117,3 points marqués par Cleveland hors de ses bases pourraient suffire.

Infos équipes et absences chez les Charlotte Hornets et les Cleveland Cavaliers

Absences Charlotte Hornets Brandon Miller, aine droite (gêne) Day-to-day Moussa Diabaté, quadriceps Day-to-day Dennis Schroder, cuisse Absent Kon Knueppel, ischio-jambier gauche (élongation) Absent Grant Williams, ischio-jambier droit (élongation) Absent Cleveland Cavaliers Jarrett Allen, genou droit Absent Jaylon Tyson, cheville droite (entorse) Absent Sam Merrill, coude droit Absent Nae’Qwan Tomlin, réaction de stress au bas du dos Absent

Côté Cleveland, Jarrett Allen (genou droit), Jaylon Tyson (cheville droite), Sam Merrill (coude droit) et Nae’Qwan Tomlin (réaction de stress au bas du dos) sont tous indisponibles.

En l’absence de Jarrett Allen, Thomas Bryant devient le principal relais dans la raquette. Face aux Knicks, les Cavaliers avaient aligné James Harden, Donovan Mitchell, Peyton Watson — arrivé de Denver cet été — le rookie Meleek Thomas et Evan Mobley.

Charlotte compte Brandon Miller (aine droite) et Moussa Diabaté (quadriceps) parmi les joueurs incertains. Dennis Schroder (cuisse), Kon Knueppel (ischio-jambier gauche) et Grant Williams (ischio-jambier droit) sont, eux, absents.

Ryan Kalkbrenner a débuté au poste de pivot contre Boston, sans Diabaté ni Knueppel. Ce dernier, deuxième du vote du Rookie de l’année la saison passée, n’a disputé qu’un seul match cette saison après s’être à nouveau blessé.

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers, les duels qui peuvent faire basculer le match

Naz Reid face à Evan Mobley Naz Reid CHA VS Evan Mobley CLE 16,6 Pts/match 41,6 % Réussite aux tirs 18,4 Pts/match 55,6 % Réussite aux tirs Sans Jarrett Allen, Evan Mobley concentre l’essentiel du jeu intérieur de Cleveland, face au deuxième meilleur marqueur des Hornets. Brandon Miller face à Donovan Mitchell Brandon Miller CHA VS Donovan Mitchell CLE 20,6 Pts/match 35,6 % Réussite aux tirs 24,0 Pts/match 48,8 % Réussite aux tirs Les deux meilleurs marqueurs de leurs équipes affichent un écart d’adresse de 13,2 %, reflet du fossé offensif entre les deux formations.

Evan Mobley convertit 55,6% de ses tirs, contre 41,6% pour Naz Reid. L’absence de Jarrett Allen lui confie davantage de responsabilités dans la raquette.

Brandon Miller dirige l’attaque des Hornets avec 35,6% de réussite, très loin des 48,8% de Donovan Mitchell. Cet écart illustre la différence de niveau entre les deux collectifs, d’autant que Miller a quitté le match contre Boston dès le deuxième quart-temps.

Les paris joueurs à cibler dans Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers

Ces paris reposent sur les moyennes de saison et des cinq derniers matchs, mais les lignes varient d’un opérateur à l’autre, et choisir le meilleur site de paris nba revient d’abord à comparer ces écarts.

Paris sur les performances individuelles Donovan Mitchell CLE Points marqués Plus de 22,5 24,0 Saison PTS 23,8 5 derniers 10/10 Matchs joués Ses moyennes de saison et des cinq derniers matchs dépassent la ligne, face à des Hornets privés de deux meneurs. Evan Mobley CLE Points marqués Plus de 17,5 18,4 Saison PTS 18,6 5 derniers 10/10 Matchs joués L’absence de Jarrett Allen fait d’Evan Mobley l’atout numéro 1 offensif dans la raquette des Cavaliers. Naz Reid CHA Points marqués Plus de 15,5 16,6 Saison PTS 16,2 5 derniers 10/10 Matchs joués Il a dépassé ce seuil sur ce début de saison, et Charlotte compte moins de créateurs sans Kon Knueppel ni Dennis Schroder. Grayson Allen CHA Points marqués Plus de 12,5 14,1 Saison PTS 13,0 5 derniers 10/10 Matchs joués Grayson Allen est le tireur à 3 points le plus adroit de Charlotte, et ses deux moyennes dépassent la ligne.

Que disent les confrontations directes entre les Charlotte Hornets et les Cleveland Cavaliers ?

Confrontations directes Charlotte Hornets VS Cleveland Cavaliers Charlotte 113-118 Cleveland Charlotte Charlotte 87-94 Cleveland Charlotte Cleveland 139-132 Charlotte Cleveland Cleveland 111-119 Charlotte (a.p.) Cleveland Charlotte 117-118 Cleveland Charlotte

Cleveland a remporté trois des quatre confrontations de la saison passée. Charlotte n’a pris le dessus qu’une seule fois, le 14 décembre 2025 à Cleveland, après prolongation, sur le score de 119-111.

Les Cavaliers ont gagné leurs trois dernières visites à Charlotte, dont des succès 118-113 en février et 94-87 en janvier, après un 118-117 décroché en mars 2025.

Les deux équipes se retrouveront encore à deux reprises cette saison : début janvier à Charlotte, puis début avril à Cleveland.

Notre pronostic pour Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers

Pronostics Vainqueur Cleveland Cavaliers vainqueur Cleveland domine Charlotte en efficacité offensive, en efficacité défensive, en adresse et en ballons perdus sur la saison. Total Plus de 212,5 points Cleveland cumule 233,0 points par match à l’extérieur et Charlotte 212,3 à domicile, ce qui place la moyenne combinée au-dessus de cette ligne. Perf. joueur Donovan Mitchell plus de 22,5 points marqués Ses deux moyennes dépassent ce plafond cette saison et reste le leader offensif des Cavs. Perf. joueur Naz Reid plus de 15,5 points marqués Deuxième marqueur des Hornets, il hérite de davantage de tirs sans Kon Knueppel ni Dennis Schroder. Combiné Donovan Mitchell + 22,5 points et Naz Reid + 15,5 points Les deux joueurs dépassent leur ligne sur la saison comme sur les cinq derniers matchs, et leurs paris dépendent d’équipes différentes.

Pronostic sur le score du match Charlotte Hornets 102-114 Cleveland Cavaliers Écart de points : 12 · Total de points : 216

Cleveland apparaît comme le choix logique sur l’efficacité, les pertes de balle et l’adresse. Les cinq derniers matchs des Hornets, dont une défaite de 33 points à domicile face à Detroit, ne laissent entrevoir aucun redressement.

Le principal risque concerne des Cavaliers privés de leur pivot titulaire et en difficulté à l’extérieur. Toutefois, la rotation réduite de Charlotte à la mène et sa moyenne offensive, la plus faible de la ligue, limitent les marges d’une équipe qui a perdu Brandon Miller en cours de match contre Boston. Les nouveaux inscrits peuvent consulter le code promo Bet365 pour vérifier les conditions de l’offre avant de miser.