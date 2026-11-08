Les Nuggets conquis par leur passage au Mexique

Les chants de « MVP ! MVP ! » ont bien accompagné Nikola Jokic à Mexico. Mais pour une fois, les Nuggets n’ont pas eu besoin d’une performance extraordinaire de leur triple MVP pour faire la différence.

Malgré une adresse limitée (7/20), le Serbe a compilé 19 points, 13 rebonds et 8 passes décisives pour guider Denver vers la victoire face aux Pacers. Les hommes de David Adelman ont compté jusqu’à 27 longueurs d’avance avant de repousser le retour d’Indiana en dernière période.

« Je ne pensais pas au triple-double. J’étais simplement heureux que nous remportions le match », a balayé Nikola Jokic, resté fidèle à ses habitudes. « J’essaie seulement de jouer de la bonne manière. Pour moi, la victoire est ce qui compte le plus. Je ne pense pas aux statistiques. »

Le «Joker» n’a pas eu à tout faire car le danger est venu de partout. Cameron Johnson a terminé meilleur marqueur de Denver avec 18 points à 8/12 aux tirs. Jamal Murray a ajouté 16 points et 8 passes, tandis qu’Aaron Gordon, DeMar DeRozan, Spencer Jones et Marvin Bagley III ont également atteint la barre des 10 points.

Mexico s’enflamme pour Jokic

Cette rencontre était la 35e organisée par la NBA au Mexique et la 16e comptant pour la saison régulière. Devant plus de 20 000 spectateurs, les Nuggets ont rapidement senti que leur superstar bénéficiait d’un soutien particulier.

« L’énergie était incroyable », raconte David Adelman. « Je ne veux pas dire que le public était complètement derrière nous, mais il y avait clairement quelque chose en notre faveur. C’était assez spécial d’entendre des chants de MVP dans un autre pays. »

Nikola Jokic n’était pas certain de savoir quelle équipe soutenait véritablement le public, mais il a apprécié la ferveur mexicaine.

« C’était une très bonne ambiance et l’énergie a été présente pendant tout le match », explique-t-il. « Les Mexicains sont très passionnés par tout ce qu’ils font. Le basket est un sport mondial. Pour nous, les joueurs, c’est très agréable de constater que, partout où nous allons, des gens nous regardent et nous encouragent. »

Même les huit heures de trajet entre son domicile de Denver et l’hôtel mexicain n’ont pas refroidi le Serbe : « C’était un peu long, mais cela en valait la peine pour découvrir une ville et une culture différentes. »