Jalen Johnson, le héros du braquage des Hawks

Le retour de Jalen Johnson a fait le plus grand bien à Atlanta, même si les Hawks avaient aligné trois victoires en son absence en raison d’une cheville douloureuse. L’ailier fort a en effet été précieux cette nuit pour aller chercher un quatrième succès consécutif face à des Nets accrocheurs, qui ont mené au score presque tout le match.

Il a ainsi fallu attendre les 90 dernières secondes pour voir les locaux prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre, sur deux lancers francs de Nickeil Alexander-Walker, avant de rafler la mise. Un succès auquel Jalen Johnson n’a clairement pas été étranger, avec ses 30 points (à 11/17 au tir), 7 rebonds et 6 passes décisives.

Il a surtout inscrit 12 de ses 30 points dans le dernier acte, dont 10 dans les quatre dernières minutes.

« C’est clair que lorsqu’ils ont réussi à prendre cette avance assez tôt dans le match, on a compris qu’on allait devoir jouer avec davantage d’urgence. On a réussi à le faire quand ça comptait le plus, à savoir dans le dernier quart-temps », a-t-il simplement déclaré après le match.

Confirmer face aux Lakers

Quin Snyder peut être ravi d’avoir récupéré une telle arme offensive pour accompagner le reste de l’équipe, également emmené par Nickeil Alexander-Walker et Aaron Wiggins cette nuit (20 points chacun). D’autant que Jalen Johnson a su laisser le match venir à lui, sans monopoliser le ballon, en faisant notamment les bonnes lectures de jeu, que ce soit pour lui ou pour laisser s’exprimer les autres.

« Je l’ai trouvé très actif lorsqu’il n’avait pas le ballon. Quand tu sais jouer sans ballon, ça fait passer ton jeu à un autre niveau », a souligné son entraîneur. « Il a aussi eu à prendre des tirs assez rapidement. Je pense que c’est très important pour lui, d’avoir des situations de catch-and-shoot et de pouvoir bien lire les situations avant de recevoir le ballon. Et c’est ce qu’il a fait ».

En plus d’avoir été décisif, Jalen Johnson a signé sa meilleure prestation de ce début de saison. Reste maintenant à enchaîner, et ça tombe bien : les Lakers de Luka Doncic arrivent en ville lundi soir. « Je me sens bien. J’étais prêt à jouer, donc je vais continuer à suivre mon traitement et me préparer pour lundi », a-t-il conclu.

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 5.5 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 14.9 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 33.7 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 35.7 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9 2025-26 ATL 72 35.2 48.9 35.2 78.8 1.4 8.9 10.3 7.9 2.1 1.2 3.4 0.4 22.5 2026-27 ATL 8 33.0 45.2 22.2 82.6 1.0 7.8 8.8 7.6 3.1 0.9 3.1 0.6 19.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.