Après les blessures, le Thunder remet la défense au premier plan

« Évidemment, quand les tirs ne rentrent pas, l’énergie peut retomber un peu. » Cette nuit à Oklahoma City, les hommes de Brian Keefe ont autant manqué d’adresse que d’énergie pour essayer de faire jeu égal avec le Thunder.

Ce dernier a signé une performance défensive de haut vol pour s’offrir une large victoire. OKC a contenu l’attaque des Wizards, certes privée d’Anthony Davis, à seulement 75 unités à 30% aux tirs, dont 16% à 3-points.

Symbole de cette disette offensive, Trae Young n’a inscrit que 4 points à 1/6 aux tirs. « On a fait du boulot à se focaliser sur Young. On lui a opposé plusieurs défenseurs, ce qu’il faut faire pour lui fermer les différentes options, car c’est un excellent créateur », remarque Mark Daigneault, dont la formation a limité le meilleur passeur de la ligue à seulement 3 offrandes.

Le joueur qui a grandi dans l’Oklahoma n’a pas été le seul à souffrir dans cette épreuve collective. Bilal Coulibaly n’a pas converti un tir (0/8), Alex Sarr a fini en double-double (15 points et 14 rebonds) mais a arrosé de loin (1/9), à l’instar d’un Tre Johnson à côté de son basket (0/7 à 3-points, 2/15 d’ensemble).

Le retour d’Alex Caruso change la donne

« Des efforts, le respect du plan de jeu et une concentration de tous les instants en défense. On sait que les soirs où les tirs ne rentrent pas, c’est sur ce secteur qu’on doit s’appuyer. Et puis, le retour d’AC (Alex Caruso) renforce considérablement notre défense », rappelle Kenrich Williams pour expliquer la forme défensive du Thunder.

« On a contesté les tirs sans commettre de fautes inutiles. C’était dans la continuité de notre match de la veille, où nous avions commis trop de fautes. Cette fois, on les a obligés à se battre pour chaque possession. Quand on combine ça avec une soirée où ils ont eu beaucoup de mal à trouver la cible, on obtient une belle performance défensive comme celle de ce soir », se félicite son coach.

La veille, son équipe avait contenu les Grizzlies à seulement 97 points, en commettant 21 fautes, contre 11 face à Washington. Aujourd’hui, le Thunder affiche la 2e meilleure défense de la ligue avec 105.5 points encaissés sur 100 possessions, secteur dans lequel il avait fini premier la saison passée.

Résultat, après avoir explosé deux fois de suite face aux Mavs et aux Rockets, en parallèle aux annonces de blessures en cascade, OKC reste sur quatre victoires de suite.