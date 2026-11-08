L’examen de conscience d’Erik Spoelstra

« Il y a encore beaucoup de boulot. » Klay Thompson n’a pas nié l’évidence après la défaite concédée sur le parquet de Golden State jeudi, avec encore un match très compliqué sur le plan défensif (120-100).

Erik Spoelstra est lui aussi bien conscient de l’ampleur du chantier. Le coach floridien n’est pas du genre à fuir ses responsabilités, même s’il a avoué hier, à l’occasion de l’entraînement du Heat à Sacramento, qu’il n’avait clairement pas envisagé un départ si compliqué, avec seulement trois victoires en neuf matchs.

Après les arrivées de Davion Mitchell et d’Andrew Wiggins, puis celles de Giannis Antetokounmpo et de Klay Thompson, Miami devait jouer les premiers rôles aux côtés des Sixers et des Knicks.

Après un peu plus de deux semaines de compétition, les comptes ne sont pas bons, en défense notamment, et Coach Spo se retrouve en pleine introspection. Ce qui le tracasse, c’est que rien ne laissait présager une telle entame…

« Il n’y avait rien en sortant du training camp ou de la pré-saison qui aurait pu nous avertir de ce départ », a-t-il déclaré. « On pensait qu’on créait les bons automatismes, mais parfois, la réalité est que cette ligue peut vous rendre humble, et je m’inclus également dedans. On a beaucoup de gars avec de gros CV, mais les CV et les bouts de papier ne vous aident pas à défendre. Ce doivent être des actions. Ce doivent être cinq joueurs qui travaillent ensemble, en donnant vraiment le meilleur d’eux-mêmes et en étant sur la même longueur d’onde. »

Au service de ses joueurs

Même si Miami avait déjà encaissé plus de 122 points en moyenne lors de ses cinq matchs de pré-saison, les trois victoires avaient un peu éclipsé le tout. L’intensité, la défense et la rigueur, c’est pourtant ce qui a fait la marque de fabrique de ce Heat sous les ordres d’Erik Spoelstra. Qu’est-ce qui peut bien clocher cette saison dans cette nouvelle configuration ? Coach Spo s’est déjà posé la question mille fois…

Pour lui, l’heure n’est pas aux sanctions, mais à la proximité et à l’ouverture, surtout auprès des nouveaux, afin de faire en sorte que la mayonnaise finisse par prendre pour de bon dans ce collectif, autant en attaque qu’en défense.

« J’espère que les gars comprennent, et notamment les nouveaux, que mes intentions, et celles de mon staff, sont bonnes. On veut aider. On est là pour servir, c’est tout. On veut essayer de tirer le meilleur de chaque gars, en espérant que chacun soit la meilleure version de lui-même, et retranscrire ça collectivement. Mais je veux que ce soit naturel, authentique. Ça prend du temps, et il faut passer par des épreuves », a ajouté Erik Spoelstra.

En attendant le déclic…

Pas question de baisser les bras pour le moment. Le bilan est rude, mais il aurait pu être pire sans la victoire miraculeuse arrachée en prolongation sur le parquet des Clippers mercredi soir, grâce à un 3-points de Klay Thompson à la dernière seconde. L’arrière shooteur illustre d’ailleurs plutôt bien la situation, lui qui a eu du mal au début et prend désormais ses marques, match après match…

Chaque chose en son temps, et l’objectif du moment est de bien finir ce premier road trip de la saison en l’emportant ce soir à Sacramento, puis sur le parquet du Jazz, avant de rentrer à la maison pour les cinq matchs suivants.

« On a encore une chance de terminer ce road trip avec un bilan positif », a souligné Klay Thompson. « Je n’arrête pas de dire aux gars que nous en sommes à peine à 10 % de la saison régulière. Et ce n’est pas grave de traverser des moments difficiles au début, car nous voulons trouver notre rythme de croisière d’ici 60 matchs. »