Chicago Bulls – Philadelphie 76ers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Chicago – Philadelphia, les Sixers, en tête de la conférence Est, se rendent à l’United Center dimanche 8 novembre 2026 à 21 h 30, heure française, six jours après s’être imposés face à des Bulls enlisés dans une série de six revers.

L’équipe de Nick Nurse affiche un bilan de huit victoires pour deux défaites, tandis que celle de Tiago Splitter, avec un seul succès en huit rencontres, présente la défense la moins efficace de la NBA. Vous retrouverez également tous nos pronostics NBA du moment.

Forme et perspectives : Chicago Bulls et Philadelphia 76ers avant le duel de l’United Center

Forme : 5 derniers matchs Chicago Bulls 1-7 · 14e à l’Est · à domicile D D D D D 109,8 Pts/match 130,6 Pts encaissés -20,8 Différentiel 3j Repos Philadelphia 76ers 8-2 · 1er à l’Est · à l’extérieur V V V V D 108,0 Pts/match 105,8 Pts encaissés +2,2 Différentiel 1j Repos

Philadelphie restait sur cinq victoires consécutives avant de céder de 24 points à Cleveland vendredi, lors d’une soirée où LeBron James et Joel Embiid n’ont converti que 3 de leurs 21 tentatives à eux deux.

Ce revers constitue seulement la deuxième défaite de la saison pour les 76ers, qui ont par ailleurs remporté quatre de leurs cinq déplacements.

À Chicago, la dernière victoire date du 23 octobre à Milwaukee, et les cinq défaites suivantes se sont soldées par des écarts de 35, 6, 14, 19 et 30 points.

Sur cette période, les Bulls ont pourtant inscrit davantage de points par match que les 76ers, ce qui révèle que leur difficulté réside presque exclusivement en défense : Chicago a encaissé 130,6 points de moyenne.

Comparatif des équipes : saison Chicago Bulls Philadelphia 76ers 76ers +3,0 105,9



108,9 Efficacité offensive 76ers -17,1 123,5



106,4 Efficacité défensive Bulls +1,6 43,9



42,3 Rebonds par match 76ers -3,2 16,5



13,3 Ballons perdus 76ers +3,2 % 41,2 %



44,4 % Réussite aux tirs

Les statistiques de la saison confirment ce diagnostic : Chicago affiche une efficacité défensive de 123,5, la pire de la NBA, contre 106,4 pour Philadelphie.

Les 76ers conservent également mieux le ballon, et une équipe qui perd 16,5 possessions par rencontre offre des opportunités supplémentaires à l’attaque la plus efficace.

L’avantage des Bulls se limite aux rebonds, mais leur taux de réussite aux tirs de 41,2%, contre 44,4% pour les visiteurs, diminue la valeur de ces secondes chances.

Chicago reçoit après trois jours de repos, mais l’équipe a déjà perdu ses deux matchs à domicile en concédant 124 puis 133 points. Ce répit ne devrait donc pas suffire à corriger une défense aussi fragile.

Absences et rotations : l’infirmerie des Bulls et des 76ers

Absences Chicago Bulls Nic Claxton, ischio-jambiers Décision de dernière minute Jalen Smith, main Décision de dernière minute Zach Collins, maladie Décision de dernière minute Philadelphia 76ers Adem Bona, entorse cervicale Absent Dominick Barlow, dos Absent Ariel Hukporti, rupture du tendon d’Achille, saison terminée Absent

Philadelphie devra composer sans Adem Bona, souffrant d’une entorse cervicale, sans Dominick Barlow, blessé au dos, et sans Ariel Hukporti, absent pour la saison après une rupture du tendon d’Achille.

Joel Embiid ne figure sur aucune liste d’absents, même s’il gère une fasciite plantaire au pied droit. Nick Nurse devra compenser derrière lui avec Dean Wade, Jabari Walker et parfois LeBron James, ce qui fragilise la rotation intérieure des visiteurs.

Côté Bulls, Nic Claxton, absent lors des huit premiers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, pourrait effectuer ses débuts avec un temps de jeu limité. Jalen Smith, touché à la main, et Zach Collins, souffrant, restent également incertains.

Philadelphie devrait aligner Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid, tandis que Chicago devrait compter sur Josh Giddey, Norman Powell, Matas Buzelis, Caleb Wilson et soit Nic Claxton, soit Jalen Smith au poste de pivot. Ces cinq majeurs restent toutefois des projections.

Les duels qui peuvent décider Bulls – 76ers

Caleb Wilson face à LeBron James Caleb Wilson CHI VS LeBron James PHI 19,5 Pts/match 2,4 Passes/match 14,8 Pts/match 6,9 Passes/match Caleb Wilson porte l’attaque de Chicago, tandis que LeBron James organise le jeu de Philadelphie. Jalen Smith face à Joel Embiid Jalen Smith CHI VS Joel Embiid PHI 11,0 Pts/match 7,8 Reb/match 17,9 Pts/match 9,6 Reb/match Joel Embiid pèse davantage au scoring et aux rebonds, mais Jalen Smith tire à un meilleur pourcentage.

Caleb Wilson face à LeBron James constitue le duel individuel le plus intéressant : le rookie des Bulls a inscrit davantage de points que son aîné lors de la dernière confrontation, tandis que LeBron James a délivré nettement plus de passes.

Dans la raquette, Joel Embiid affiche un pourcentage de réussite inférieur à celui de Jalen Smith, mais il pèse davantage au rebond. La répartition des minutes au poste de pivot chez les Bulls, avec ou sans Nic Claxton, déterminera donc l’équilibre de la rencontre.

Paris joueurs : nos lignes pour Bulls – 76ers

Chaque ligne ci-dessous s’appuie sur les moyennes de la saison et des cinq derniers matchs. Ceux qui souhaitent comparer les cotes disponibles peuvent consulter les 10 meilleurs sites de paris sportifs.

Paris sur les performances individuelles Tyrese Maxey PHI Points marqués Plus de 24,5 26,9 Saison pts 25,4 5 derniers 10/10 Matchs joués Il a inscrit 26 points lors de la dernière rencontre face à une défense de Chicago qui encaisse énormément. Josh Giddey CHI Passes décisives Plus de 6,5 7,6 Saison passes 7,2 5 derniers 8/8 Matchs joués Il a délivré 10 passes lors du dernier duel et garde un rôle de central dans le système de Tiago Splitter. Norman Powell CHI Points marqués Plus de 17,5 19,3 Saison pts 19,2 5 derniers 8/8 Matchs joués Il reste le deuxième marqueur des Bulls et a signé 18 points face à Philadelphie lors du dernier match.

Que disent les confrontations directes entre les Bulls et les 76ers ?

Confrontations directes Chicago Bulls VS Philadelphia 76ers Bulls 107-126 76ers Tyrese Maxey 26 pts et 11 passes, Caleb Wilson 24 pts Philadelphie Bulls 137-157 76ers Philadelphie 76ers 102-109 Bulls Chicago 76ers 111-113 Bulls Chicago Bulls 122-102 76ers Philadelphie

Philadelphie mène 1-0 dans la série 2026-27 depuis sa victoire du 2 novembre, lors de laquelle Tyrese Maxey a largement dicté le rythme tandis que Joel Embiid n’a disputé que 25 minutes.

La saison dernière, Chicago avait gagné deux des trois confrontations, toutes deux à l’United Center, avant que Philadelphie ne réplique par une large victoire en mars.

Deux autres rencontres sont prévues en janvier et en mars, faisant de ce dimanche la deuxième des quatre oppositions prévues cette saison.

Notre pronostic pour Chicago Bulls – Philadelphia 76ers

Pronostics Écart Philadelphia 76ers gagnent de 10 points ou plus Les cinq derniers revers de Chicago affichent un écart moyen de 20,8 points et Philadelphie s’était imposé de 19 points lors du dernier duel. Total Plus de 230 points Les deux matchs à domicile des Bulls ont dépassé 230 points cumulés et le dernier duel a atteint 233, ce qui l’emporte sur les rencontres plus fermées des 76ers à l’extérieur. Perf. joueur Tyrese Maxey plus de 24,5 points Il tourne à 25,4 points sur ses cinq derniers matchs et Chicago encaisse 129,6 points par match. Perf. joueur Norman Powell plus de 17,5 points Sa moyenne sur cinq matchs (19,2) reste au-dessus de ce seuil et il a déjà marqué plus que ce plafond face à Philadelphie. Combiné Josh Giddey plus de 6,5 passes décisives + plus de 230 points Les deux paris profitent d’un Chicago qui joue plus rapide que Philadelphie, qui permet à Josh Giddey de distribuer le jeu.

Pronostic sur le score du match Chicago Bulls 110-124 Philadelphia 76ers Écart de points : 14 · Total de points : 234

Une victoire nette de Philadelphie apparaît comme le scénario le plus probable, même pour un groupe qui enchaîne un troisième déplacement consécutif avec un seul jour de repos. L’écart défensif entre les deux équipes semble trop important pour être comblé en une seule rencontre, même en cas de retour de Nic Claxton.

Les Bulls devraient rester au contact un temps grâce à leur production offensive à domicile, notamment avec Caleb Wilson et Norman Powell. Mais sans arrêts durables, ils risquent de ne pas tenir la distance, et ceux qui souhaitent suivre cette lecture peuvent comparer le code promo Unibet.