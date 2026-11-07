Chicago Bulls – Philadelphie 76ers : paris joueurs, état des blessures et pronostic | NBA

Paris sportifs – Pour ce pronostic NBA Chicago – Philadelphia, les Sixers, en tête de la conférence Est, se rendent à l’United Center dimanche 8 novembre 2026 à 21 h 30, heure française, six jours après s’être imposés face à des Bulls enlisés dans une série de six revers.
L’équipe de Nick Nurse affiche un bilan de huit victoires pour deux défaites, tandis que celle de Tiago Splitter, avec un seul succès en huit rencontres, présente la défense la moins efficace de la NBA. Vous retrouverez également tous nos pronostics NBA du moment.
Forme et perspectives : Chicago Bulls et Philadelphia 76ers avant le duel de l’United Center
Philadelphie restait sur cinq victoires consécutives avant de céder de 24 points à Cleveland vendredi, lors d’une soirée où LeBron James et Joel Embiid n’ont converti que 3 de leurs 21 tentatives à eux deux.
Ce revers constitue seulement la deuxième défaite de la saison pour les 76ers, qui ont par ailleurs remporté quatre de leurs cinq déplacements.
À Chicago, la dernière victoire date du 23 octobre à Milwaukee, et les cinq défaites suivantes se sont soldées par des écarts de 35, 6, 14, 19 et 30 points.
Sur cette période, les Bulls ont pourtant inscrit davantage de points par match que les 76ers, ce qui révèle que leur difficulté réside presque exclusivement en défense : Chicago a encaissé 130,6 points de moyenne.
108,9
106,4
42,3
13,3
44,4 %
Les statistiques de la saison confirment ce diagnostic : Chicago affiche une efficacité défensive de 123,5, la pire de la NBA, contre 106,4 pour Philadelphie.
Les 76ers conservent également mieux le ballon, et une équipe qui perd 16,5 possessions par rencontre offre des opportunités supplémentaires à l’attaque la plus efficace.
L’avantage des Bulls se limite aux rebonds, mais leur taux de réussite aux tirs de 41,2%, contre 44,4% pour les visiteurs, diminue la valeur de ces secondes chances.
Chicago reçoit après trois jours de repos, mais l’équipe a déjà perdu ses deux matchs à domicile en concédant 124 puis 133 points. Ce répit ne devrait donc pas suffire à corriger une défense aussi fragile.
Absences et rotations : l’infirmerie des Bulls et des 76ers
Philadelphie devra composer sans Adem Bona, souffrant d’une entorse cervicale, sans Dominick Barlow, blessé au dos, et sans Ariel Hukporti, absent pour la saison après une rupture du tendon d’Achille.
Joel Embiid ne figure sur aucune liste d’absents, même s’il gère une fasciite plantaire au pied droit. Nick Nurse devra compenser derrière lui avec Dean Wade, Jabari Walker et parfois LeBron James, ce qui fragilise la rotation intérieure des visiteurs.
Côté Bulls, Nic Claxton, absent lors des huit premiers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, pourrait effectuer ses débuts avec un temps de jeu limité. Jalen Smith, touché à la main, et Zach Collins, souffrant, restent également incertains.
Philadelphie devrait aligner Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James et Joel Embiid, tandis que Chicago devrait compter sur Josh Giddey, Norman Powell, Matas Buzelis, Caleb Wilson et soit Nic Claxton, soit Jalen Smith au poste de pivot. Ces cinq majeurs restent toutefois des projections.
Les duels qui peuvent décider Bulls – 76ers
Caleb Wilson porte l’attaque de Chicago, tandis que LeBron James organise le jeu de Philadelphie.
Joel Embiid pèse davantage au scoring et aux rebonds, mais Jalen Smith tire à un meilleur pourcentage.
Caleb Wilson face à LeBron James constitue le duel individuel le plus intéressant : le rookie des Bulls a inscrit davantage de points que son aîné lors de la dernière confrontation, tandis que LeBron James a délivré nettement plus de passes.
Dans la raquette, Joel Embiid affiche un pourcentage de réussite inférieur à celui de Jalen Smith, mais il pèse davantage au rebond. La répartition des minutes au poste de pivot chez les Bulls, avec ou sans Nic Claxton, déterminera donc l’équilibre de la rencontre.
Paris joueurs : nos lignes pour Bulls – 76ers
Chaque ligne ci-dessous s’appuie sur les moyennes de la saison et des cinq derniers matchs. Ceux qui souhaitent comparer les cotes disponibles peuvent consulter les 10 meilleurs sites de paris sportifs.
Il a inscrit 26 points lors de la dernière rencontre face à une défense de Chicago qui encaisse énormément.
Il a délivré 10 passes lors du dernier duel et garde un rôle de central dans le système de Tiago Splitter.
Il reste le deuxième marqueur des Bulls et a signé 18 points face à Philadelphie lors du dernier match.
Que disent les confrontations directes entre les Bulls et les 76ers ?
VS
Philadelphie mène 1-0 dans la série 2026-27 depuis sa victoire du 2 novembre, lors de laquelle Tyrese Maxey a largement dicté le rythme tandis que Joel Embiid n’a disputé que 25 minutes.
La saison dernière, Chicago avait gagné deux des trois confrontations, toutes deux à l’United Center, avant que Philadelphie ne réplique par une large victoire en mars.
Deux autres rencontres sont prévues en janvier et en mars, faisant de ce dimanche la deuxième des quatre oppositions prévues cette saison.
Notre pronostic pour Chicago Bulls – Philadelphia 76ers
Une victoire nette de Philadelphie apparaît comme le scénario le plus probable, même pour un groupe qui enchaîne un troisième déplacement consécutif avec un seul jour de repos. L’écart défensif entre les deux équipes semble trop important pour être comblé en une seule rencontre, même en cas de retour de Nic Claxton.
Les Bulls devraient rester au contact un temps grâce à leur production offensive à domicile, notamment avec Caleb Wilson et Norman Powell. Mais sans arrêts durables, ils risquent de ne pas tenir la distance, et ceux qui souhaitent suivre cette lecture peuvent comparer le code promo Unibet.
Paris sportifs : rappel important. Les cotes et les lignes évoluent jusqu’au coup d’envoi. Vérifiez les titulaires, l’infirmerie et les conditions de l’opérateur avant de miser. Aucun pronostic ne garantit un gain. Les paris comportent un risque de perte financière et de dépendance. Réservé aux personnes majeures. Besoin d’aide ? Joueurs Info Service.