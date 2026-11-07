Morez Johnson Jr. fête son premier double-double en NBA

Il lui aura fallu quelques matchs pour trouver son rythme. Sélectionné en 9e position de la dernière Draft, Morez Johnson Jr. avait connu des débuts discrets en NBA, avec seulement 7 points et 3 rebonds de moyenne. La faute notamment à une préparation tronquée par une blessure au tibia survenue pendant le camp d’entraînement.

« Évidemment, je suis biaisé parce que je le connais depuis longtemps, mais lorsque vous ne vous entraînez pas, vous ne pouvez pas avoir de rythme », souligne Dusty May, son entraîneur, qui le dirigeait déjà la saison dernière lors du titre NCAA de Michigan. « C’est pour cela qu’il n’était pas dans sa forme habituelle. »

Mais le coach assure que son joueur a repris du poil de la bête et cela s’est vu lors de la victoire face au Jazz.

En seulement 24 minutes, le rookie a compilé 13 points et 17 rebonds, dont 10 offensifs ! À lui seul, il a ainsi capté davantage de rebonds offensifs que toute l’équipe d’Utah, limitée à huit prises dans ce secteur.

Une détente retrouvée

« J’ai trouvé que Rez avait été fantastique. Il a essayé de prendre un rebond à chaque fois », se réjouit également Cooper Flagg. « Il a joué à un très haut niveau des deux côtés du terrain. Quand il jouera comme ça, cela va nous rendre meilleurs, sans aucun doute. »

Mais Morez Johnson Jr. ne s’est d’ailleurs pas contenté de dominer au rebond. Dans le troisième quart-temps, il a aussi fait parler ses qualités athlétiques en concluant un « alley-oop » en contre-attaque. Une minute plus tard, c’est en défense qu’il s’est illustré, avec un contre sur Lauri Markkanen, pourtant plus grand que lui.

Deux actions qui témoignent de l’explosivité retrouvée de l’intérieur des Mavericks, désormais débarrassé de ses douleurs au tibia.

« À cause de ma blessure au tibia, je ne pouvais pas être aussi athlétique que d’habitude », reconnaît Morez Johnson Jr. « Je suis content que ce problème soit derrière moi. Je commence à retrouver un peu de détente. »

Et visiblement, les adversaires des Mavericks vont devoir s’y habituer…