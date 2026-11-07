Face aux Sixers, Cleveland s’offre une prestation défensive de référence

Les Cavaliers tiennent enfin leur match référence. Après un début de saison contrasté, et deux défaites consécutives face au Thunder, Cleveland a corrigé le tir devant son public face aux Sixers (119-95).

Alors qu’ils peinaient à retrouver leur identité défensive, les hommes de Kenny Atkinson ont enfin resserré l’étau. Pour la première fois de la saison, ils ont concédé moins de 100 points, limitant Philadelphie à seulement 36,5% de réussite au tir, dont 25% à 3-points…

Le plus satisfaisant reste la manière dont Cleveland a muselé les stars adverses. LeBron James en tête d’affiche. Attendu de pied ferme par les fans de Cleveland, le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA a été limité à 8 points (3/12 au tir) et 6 pertes de balle, bien défendu notamment par le rookie Meleek Thomas.

La priorité : protéger la raquette

« Le plus important, c’était de leur compliquer la tâche », expliquait Donovan Mitchell, auteur d’un match très sérieux. « On a essayé de mettre du monde dans la raquette. On savait que LeBron allait vouloir pénétrer, que ce soit pour marquer ou ressortir. Au final, il termine avec 6 balles perdues, il faut donc donner du crédit à notre défense. C’est ce qui nous a permis de trouver notre rythme. »

Au-delà du King, face auquel la dimension émotionnelle était forcément particulière, les Cavs ont également réussi à neutraliser Joel Embiid. Malgré l’absence de Jarrett Allen, touché au genou, l’ancien MVP n’a pas inscrit le moindre panier dans le jeu (0/9 au tir), se heurtant notamment à la présence dissuasive d’Evan Mobley.

« On a fait du très bon boulot pour protéger la raquette », rapportait le DPOY 2025. « C’était déjà notre priorité sur les derniers matchs, mais on n’y était pas aussi bien arrivé. Mais aujourd’hui, on a réussi à se concentrer sur ce que l’on devait faire. Joel Embiid était un joueur que l’on avait ciblé, et on a bien réussi à le contenir. »

Peyton Watson, le facteur X

Sauf que Philadelphie ne manque pas de solutions offensives autour de son pivot. Parmi elles, Tyrese Maxey, auteur d’un superbe début de saison, mais lui aussi bien contenu à Cleveland (17 points à 5/15 au tir). Une performance que Kenny Atkinson attribue notamment à Peyton Watson.

« Peyton Watson a fait de grandes différences. J’ai trouvé qu’il avait fait un boulot phénoménal sur Tyrese Maxey, qui joue aussi bien que quiconque dans la ligue à l’heure actuelle. C’était bon de pouvoir de nouveau compter sur Peyton », a apprécié le coach des Cavs.

Absent lors des deux rencontres précédentes en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’ancien des Nuggets avait visiblement manqué à ses coéquipiers. Avec son activité et sa capacité à défendre sur plusieurs postes, il a apporté une dimension supplémentaire, et bienvenue, au dispositif défensif de Cleveland.

« Athlétiquement, Peyton est incroyable », confiait Evan Mobley. « Il est très fort dans les déplacements. Très souvent, tu le vois venir en aide dans la raquette. Le ballon ressort pour un shooteur grand ouvert, mais il arrive à sortir à temps pour contester le tir. Il est partout. C’est génial d’avoir un gars comme lui en défense. »