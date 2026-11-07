Pour Trae Young, d’étranges retrouvailles avec Atlanta

Pour la première fois, mercredi à Washington, Trae Young affrontait les Hawks, son ancienne équipe. Ce vendredi soir, la revanche était programmée, cette fois à Atlanta.

Une seconde première fois pour le meneur de jeu, qui était déjà revenu en Géorgie la saison passée mais sans jouer. Il était alors blessé. Les véritables retrouvailles avec son ancien public étaient donc pour cette partie.

« Je ne sais même pas comment décrire ce sentiment. C’était différent. C’était cool », a réagi l’ancienne star d’Atlanta, après la défaite des siens, la deuxième de suite face aux Hawks.

La réponse du public a été discrète. Salué au moment de la présentation des équipes, Trae Young a ensuite pu évoluer sur le parquet sans avoir de réaction particulière des spectateurs. Et enfin pu vivre cette expérience de jouer dans cette State Farm Arena avec un maillot extérieur.

« Oui, c’était bizarre. Je ne pense pas que ce sera toujours comme ça mais là, ça l’était », prévient le joueur sur ce retour à Atlanta. « Déjà mercredi, quand on a joué contre eux, je savais que ça allait arriver. Mais on ne vit pas une première fois à chaque fois. Voilà pourquoi j’avais ces sensations. »

Au niveau de ses standards, mais sans plus pour l’instant

Sans réelle pression, l’ancien All-Star a pu faire son match, avec une feuille de statistiques digne de ses années à Atlanta : 23 points et 10 passes décisives. Particulièrement maladroit de loin depuis le début de saison, il a réussi à faire mieux en shootant à 3/8 derrière l’arc. Mais quelques tentatives ratées dans le « money time » et ses 8 ballons perdus, en plus du revers de Washington, viennent ternir cette soirée et ces retrouvailles.

Et si avec 20 points et 9.6 passes de moyenne (meilleur passeur de la ligue) après neuf matches, il est globalement dans ses standards, à cause de sa maladresse (41% de réussite au shoot, 29% à 3-pts), on n’a pas encore vu, à Washington, le Trae Young capable de faire d’énorme différences, de faire des cartons offensifs.

« Il a totalement intégré le groupe et essaie de rendre ses coéquipiers meilleurs, de les mettre en bonne position. Il est très bon dans ce domaine », avait jugé son entraîneur Brian Keefe avant cette rencontre à Atlanta.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30.9 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35.3 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33.7 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34.9 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34.8 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 36.0 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36.0 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL/WAS 15 25.6 45.8 33.8 82.5 0.3 1.7 2.0 8.0 2.2 0.9 2.6 0.1 17.9 2026-27 WAS 9 35.9 41.0 29.0 86.1 0.1 3.1 3.2 9.6 2.0 1.1 3.7 0.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.