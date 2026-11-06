Alex Sarr cherche sa place dans la nouvelle attaque des Wizards

Meilleur marqueur des Wizards la saison passée, Alexandre Sarr doit désormais apprendre à partager les responsabilités offensives. Avec un Trae Young pleinement impliqué, après avoir disputé seulement cinq matchs avec Washington en 2025/26, puis les arrivées d’Anthony Davis et d’AJ Dybantsa dans le cinq majeur, la franchise s’est trouvé de nouvelles stars et de nouveaux leaders.

Un nouvel équilibre est en train de se dessiner, en attaque comme en défense, et le Français doit composer avec.

Désormais, ses quatre partenaires du cinq majeur, avec Kyshawn George, prennent à eux seuls 70% des tirs de l’équipe. Forcément, Alexandre Sarr a moins de munitions et sa moyenne est passée de 16.3 à 9.6 points.

Sur le parquet, on le retrouve ainsi beaucoup plus régulièrement dans le corner à 3-points, tandis que 44% de ses tentatives sont désormais prises à plus de cinq mètres du cercle. Une évolution qui témoigne de son nouveau rôle, où il se montre efficace, mais qui est davantage tourné vers le spacing et le jeu sans ballon.

« J’essaie de faire les deux », explique-t-il sur sa volonté de rester également présent près du panier. « Mon tir extérieur permet d’écarter notre attaque donc je dois choisir les moments où je coupe, où je vais dans le coin. On a des joueurs qui peuvent faire le jeu à tous les postes. »

De moins en moins de paniers créés seul

Parmi eux, Trae Young, avec lequel Alexandre Sarr doit encore développer ses automatismes. Le Français n’a d’ailleurs passé que 36 minutes sur le parquet sans Anthony Davis ni Deandre Ayton.

Surtout, Alexandre Sarr est désormais moins souvent à l’origine de ses propres actions, en un-contre-un. Ses paniers découlent en effet beaucoup plus régulièrement du travail de ses coéquipiers, puisque 81% de ses réussites à 2-points sont issues d’une passe décisive, et même 100% derrière l’arc.

« Il s’adapte bien à notre attaque. Il a encore besoin de retrouver ses jambes puisqu’il n’a pas eu la chance de s’entraîner avec les autres durant l’été », rappelle son entraîneur Brian Keefe, en référence à l’opération du pied droit subie en juin par son joueur pour soigner une fracture.

Une préparation perturbée qui n’a évidemment pas facilité son intégration dans ce collectif largement remanié.

« Notre attaque est encore en construction et ça touche toute l’équipe. On cherche notre identité collective et ça va prendre du temps », poursuit le coach des Wizards, avant de revenir sur son jeune intérieur de 21 ans. « On a vu la capacité d’Alex à faire le jeu, ses combinaisons avec Anthony Davis. Il peut aussi toujours trouver des shooteurs et les servir. Je suis satisfait de ses progrès. »

Pour Alexandre Sarr, le défi est donc moins de retrouver son volume offensif de la saison passée que de trouver comment peser dans une attaque où les options se sont multipliées. Sans pour autant freiner sa progression.

Alexandre Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27.1 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0 2025-26 WAS 48 27.2 48.2 33.3 69.2 2.2 5.2 7.4 2.7 2.2 0.8 1.7 2.0 16.3 2026-27 WAS 7 25.0 52.1 22.2 76.5 1.7 4.3 6.0 2.0 2.0 1.1 1.3 1.0 9.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.