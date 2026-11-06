LeBron James s’attaque à une application de paris sportifs utilisant son image

Désormais adversaires, LeBron James et Luka Doncic se retrouvent autour d’un même combat, loin des terrains. Selon le New York Post, les représentants des deux joueurs ont envoyé une lettre de mise en demeure à PlayVision Inc., la start-up propriétaire de « Bron AI », une application consacrée aux paris sportifs.

Une publicité publiée sur les réseaux sociaux mettait notamment en scène un personnage ressemblant fortement à LeBron James, vêtu d’un maillot portant le numéro 23 et le nom « Bron », en train d’utiliser l’application.

La vidéo comportait également des représentations de plusieurs autres joueurs NBA, parmi lesquels Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell ou encore Dillon Brooks.

Avant d’être retirée de X/Twitter, la publication aurait dépassé les 900 000 vues en moins de 24 heures. LeBron James dispose par ailleurs d’un contrat publicitaire exclusif avec la plateforme Polymarket, ce qui rendait l’utilisation de son image particulièrement risquée.

« C’est un nouvel exemple du déclin et du manque d’originalité des médias sportifs », a réagi Adam Mendelsohn, conseiller historique de LeBron James. « Tout tourne autour des clics faciles et de l’agrégation. Leur intention était probablement que nous leur adressions une mise en demeure afin d’alimenter leur communication sur les réseaux sociaux. On préférerait ne pas répondre, mais dans une telle situation, nous n’avons pas le choix. »

Une procédure similaire a été engagée au nom de Luka Doncic. Pour l’heure, aucune action concernant les autres joueurs représentés dans la publicité n’a été annoncée.