Les Suns retrouvent enfin de l’agressivité en défense

Après avoir encaissé 132 points face aux Blazers, les Suns avaient besoin de retrouver un peu de solidité défensive. La réception du Magic, l’une des attaques les moins efficaces de NBA avec 107,4 points inscrits pour 100 possessions, leur en a donné l’occasion. Et Phoenix a su en profiter, en poussant Orlando à perdre 25 ballons !

« Notre activité défensive était très bonne avec 14 interceptions », félicite Jordan Ott. « Cela dépend toujours de la manière avec laquelle vous défendez sur leurs drives. C’est une équipe qui pénètre très bien. Nous avons réussi à bien contenir le ballon et à les empêcher d’aller dans la raquette, ce qui nous évite de multiplier les ‘close-outs’ et nous place dans une meilleure position pour prendre le rebond défensif. Nous ne l’avions pas aussi bien fait en première mi-temps. Il reste encore des points à corriger, mais c’est un pas dans la bonne direction. »

En « back-to-back », Phoenix a ainsi affiché un tout autre visage que la veille face à Portland. Plus agressifs sur le porteur de balle et plus actifs dans les lignes de passe, les Suns ont inscrit 36 points sur les pertes de balle adverses, contre seulement 22 pour le Magic. Une performance à relativiser toutefois puisque Orlando est déjà la troisième équipe qui perd le plus de ballons cette saison, avec 18,3 par match…

Une intensité à reproduire chaque soir

« Nous avons mis la pression sur le porteur de balle et nous avons coupé toutes les lignes de passe », souligne Dillon Brooks. « Nous connaissions en quelque sorte leur plan de jeu même si nous avons eu peu de temps pour préparer ce match. Nous savions que nous en étions capables même si le délai entre les deux matchs était serré. Maintenant, nous devons trouver un moyen de répéter ça chaque soir. »

Ces efforts défensifs, couplés aux 30 points de Devin Booker, auteur de son meilleur match de la saison, ont permis aux Suns de mettre fin à une série de quatre défaites consécutives et de décrocher leur deuxième victoire.

Reste désormais à confirmer face aux Rockets et aux Spurs, deux adversaires qui devraient davantage mettre leur défense à l’épreuve.

« Notre objectif était de réaliser un match complet », raconte Devin Booker après cette victoire. « Jusqu’à présent, nous avons perdu de toutes les manières possibles. Nous nous sommes fait écraser, nous avons laissé filer une large avance et nous avons eu des soucis en fin de match. Je dirais que ce soir, c’était la première fois où nous avons joué à fond pendant 48 minutes. Nous pouvons en tirer des leçons. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Il faut garder le moral, continuer d’avoir confiance et de nous améliorer. »