Bronny James et Cameron Carr envoyés en G-League

Très peu utilisés depuis le début de saison, Bronny James et Cameron Carr vont retrouver du temps de jeu en G-League. Les deux joueurs ont en effet été assignés aux Coachella Valley Lakers jeudi, en vue de la reprise du championnat ce vendredi, à domicile face aux Salt Lake City Stars.

Les places sont chères sur les postes arrière des Lakers, derrière les titulaires Luka Doncic et Austin Reaves. Le fils de LeBron James n’a disputé qu’une poignée de minutes depuis la reprise, tandis que Cameron Carr, fils de Chris Carr, a dû se contenter de quelques apparitions face à Toronto, Miami et Sacramento.

Le rookie aura ainsi l’occasion de se montrer davantage en G-League, après une bonne Summer League et une présaison NBA encourageante, marquée notamment par un match à 19 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes contre les Kings, il y a un mois.

Pour Bronny James, il s’agit plutôt de retrouver du rythme dans un championnat qu’il connaît déjà. La saison dernière, il y avait tourné à 13,8 points, 3,4 rebonds et 3,9 passes décisives de moyenne en 20 matchs. De quoi espérer profiter de ce nouveau passage en G-League pour retrouver des responsabilités, loin du banc des Lakers…

Bronny James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 LAL 27 6.7 31.3 28.1 78.6 0.1 0.5 0.7 0.8 0.5 0.3 0.5 0.1 2.3 2025-26 LAL 42 8.9 40.9 38.6 85.7 0.1 0.4 0.5 1.2 0.7 0.5 0.6 0.1 2.9 2026-27 LAL 5 2.5 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.4 0.2 0.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.