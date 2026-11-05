La ligue Unrivaled dévoile ses équipes pour sa troisième saison

Le compte à rebours de la troisième saison d’Unrivaled est lancé ! À deux mois de la reprise, la ligue a dévoilé la composition de ses huit équipes, avec quelques associations particulièrement séduisantes. À commencer par celle de Gabby Williams et Marine Johannès, qui défendront ensemble les couleurs du Laces BC.

Parmi les nouveautés de cette troisième édition, pas d’expansion, mais une tournée destinée à conquérir un nouveau public hors de Miami, où la ligue est basée depuis sa création. Huit salles NBA accueilleront ainsi des rencontres : le TD Garden de Boston et l’Intuit Dome de Los Angeles (8 janvier), la Little Caesars Arena de Detroit et le Chase Center de San Francisco (11 janvier), le Barclays Center de New York (22 janvier), le Target Center de Minneapolis (24 janvier), le Toyota Center de Houston (12 février) et la Xfinity Mobile Arena de Philadelphie (15 février).

Un plateau particulièrement relevé

La moitié des 48 joueuses retrouve un club dans lequel elle a déjà évolué lors des deux premières saisons. Le Laces BC attire particulièrement l’attention puisque la capitaine Jackie Young enregistre l’arrivée de la MVP des WNBA Finals Gabby Williams, ainsi que celle de Marine Johannès. Satou Sabally et Jessica Shepard viennent également renforcer une formation qui conserve Maddy Siegrist.

La formation qui a le plus évolué est le Phantom BC, finaliste en 2026, qui ne conserve que Kelsey Plum. Le reste de l’équipe est composé d’Aaliyah Edwards, Kayla McBride, Natasha Cloud, Tiffany Hayes et Li Yueru.

On retrouvera en revanche le tandem Paige Bueckers – Dominique Malonga pour mener le Breeze BC, renforcé par les arrivées de Kahleah Copper, ancienne capitaine du Rose BC, DiJonai Carrington, Monique Billings et Kaitlyn Chen, championne WNBA avec les Valkyries. Rookie de l’année et véritable phénomène de la saison WNBA, Olivia Miles défendra de son côté les couleurs du Hive BC.

Tenant du titre, le Mist BC a conservé trois de ses principales joueuses : Veronica Burton, elle aussi championne WNBA, Arike Ogunbowale et Breanna Stewart, MVP de la finale de l’édition précédente et cofondatrice d’Unrivaled. L’autre cofondatrice, Napheesa Collier, fait pour sa part son grand retour au Lunar Owls BC après avoir manqué la saison 2026 pour cause de blessure.

Du beau monde sur la ligne de départ, avec malgré tout une grande absente : Caitlin Clark, qui a de nouveau décliné l’invitation. Brittney Griner sera en revanche bien présente dans la ligue, mais au sein d’une réserve de six joueuses susceptibles de renforcer les équipes lorsqu’il y aura des blessures.

Les huit effectifs pour la saison 2027

Mist BC (tenantes du titre)

Veronica Burton (Golden State)

Bridget Carleton (Portland)

Breanna Stewart (New York)

Arike Ogunbowale (Dallas)

Kiki Rice (Toronto)

Isabelle Harrison (Toronto)

Phantom BC (finalistes)

Kelsey Plum (Phoenix)

Kayla McBride (Minnesota)

Aaliyah Edwards (Connecticut)

Natasha Cloud (Chicago)

Tiffany Hayes (Golden State)

Li Yueru (Dallas)

Vinyl BC

Allisha Gray (Atlanta)

Rhyne Howard (Atlanta)

Dearica Hamby (Los Angeles)

Jordin Canada (Atlanta)

Flau’jae Johnson (Seattle)

Aneesah Morrow (Toronto)

Rose BC

Chelsea Gray (Las Vegas)

Brittney Sykes (Toronto)

Shakira Austin (Washington)

Aziaha James (Dallas)

Lexie Hull (Indiana)

Kayla Thornton (Golden State)

Lunar Owls BC

Courtney Williams (Minnesota)

Marina Mabrey (Toronto)

Napheesa Collier (Minnesota)

Skylar Diggins (Chicago)

Sydney Taylor (Chicago)

Temi Fagbenle (Toronto)

Laces BC

Jackie Young (Las Vegas)

Gabby Williams (Golden State)

Jessica Shepard (Dallas)

Marine Johannès (New York)

Maddy Siegrist (Dallas)

Satou Sabally (New York)

Hive BC

Olivia Miles (Minnesota)

Sonia Citron (Washington)

Cameron Brink (Los Angeles)

Natisha Hiedeman (Seattle)

Rae Burrell (Los Angeles)

Naz Hillmon (Atlanta)

Breeze BC

Paige Bueckers (Dallas)

Kahleah Copper (Phoenix)

Dominique Malonga (Seattle)

Kaitlyn Chen (Golden State)

DiJonai Carrington (Chicago)

Monique Billings (Indiana)