Les Blazers signent leur meilleur début de saison depuis 1999 !

Les Blazers n’étaient pas forcément attendus aussi haut, aussi vite. Après leur victoire à Phoenix, ils affichent pourtant le meilleur bilan de la conférence Ouest avec six succès en sept rencontres et un parcours parfait à l’extérieur : cinq matchs, cinq victoires. Il s’agit de leur meilleur départ depuis la saison 1999/2000.

Si Damian Lillard a terminé meilleur marqueur de Portland avec 25 points, le succès porte surtout la signature de Deni Avdija et Donovan Clingan. Le premier a compilé 21 points, 12 passes et 7 rebonds, tandis que le second a signé 24 points à 9/12, 11 rebonds et 3 contres.

« Ce qui ressort, ce sont les 12 passes de Deni », commence Micah Nori, l’entraîneur de Portland. « Et puis, évidemment, Donovan avec 24 points, 11 rebonds et 3 contres. Il a été immense. »

Micah Nori joue sur la complémentarité

Lorsque Phoenix a envoyé deux défenseurs sur le porteur de balle, les joueurs de Micah Nori ont rapidement fait circuler le ballon, et Portland a terminé avec 27 passes décisives et cinq joueurs à au moins 15 points.

« La balle circulait », apprécie l’entraîneur. « J’ai même eu l’impression que nous avions parfois refusé de très bons tirs. Nous avons aussi dominé 36-20 sur les points en contre-attaque et les secondes chances. C’est très positif. »

La force des Blazers réside autant dans leur profondeur que dans la complémentarité de leurs profils. La menace extérieure de Damian Lillard ouvre des espaces, Donovan Clingan et Robert Williams mettent la pression sur le cercle, tandis que Scoot Henderson et Deni Avdija peuvent provoquer en pénétration. Jrue Holiday, auteur de 15 points avec cinq paniers primés à Phoenix, sert de véritable couteau-suisse. Comme toujours.

« Nous avons des joueurs altruistes, mais surtout des qualités qui s’accordent », souligne Micah Nori. « Ce n’est pas comme si nous avions trois ou quatre joueurs identiques. Drew peut tout faire, Donovan et Rob posent de très bons écrans, Scoot et Deni peuvent attaquer le cercle… Je reçois beaucoup trop de crédit. Je ne fais que placer de très bons joueurs dans des situations adaptées à leurs qualités. »

Avec ses 12 passes décisives, Deni Avdija a parfaitement dirigé l’attaque. L’Israélien ne s’est pas contenté d’attaquer le cercle : il a constamment trouvé le partenaire démarqué lorsque la défense de Phoenix s’est resserrée. « Nous avons joué ensemble et partagé le ballon », résume-t-il. « Tout le monde a eu sa part et tout le monde était prêt à jouer. Certains joueurs importants nous manquent, mais chacun monte d’un cran et remplit sa mission. »

Deni Avdija insiste aussi sur l’exigence de Micah Nori et son attention aux détails. « Sa volonté de devenir excellent est très importante, surtout pour notre entraîneur et notre leader », poursuit-il. « Les grandes équipes font extrêmement bien les petites choses. Il met beaucoup l’accent là-dessus et c’est une vraie progression pour nous. »

Donovan Clingan passe à la vitesse supérieure

Donovan Clingan vient pour sa part d’enchaîner un deuxième double-double consécutif. Après un début de saison qu’il jugeait trop timide, le pivot a décidé d’augmenter son niveau d’engagement.

« Je n’étais pas vraiment satisfait de mes premières performances », reconnaît-il. « J’étais un peu lent, toujours un pas de retard, et pas assez agressif au rebond offensif. Ce n’était pas moi. Maintenant, je me suis retrouvé. »

À Phoenix, il a puni les prises à deux avec ses écrans, ses ouvertures vers le cercle et son activité au rebond offensif. Sa mobilité et son impact défensif ont également permis à Portland de contrôler la raquette.

« Mes coéquipiers et mes entraîneurs me placent dans de bonnes situations », explique-t-il. « Ils me trouvent lorsque je suis démarqué et je fais la même chose pour eux. Nous jouons les uns pour les autres et, pour l’instant, cela fonctionne très bien. »

Cette soirée presque parfaite a toutefois été ternie par la grave blessure de Vit Krejci. Touché en tentant de provoquer un passage en force face à Miles Bridges, le Tchèque souffre d’une fracture de la jambe gauche. La durée de son absence et la nécessité d’une éventuelle opération restent à déterminer.