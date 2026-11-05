Klay Thompson attendait ce moment depuis tant d’années…

À une seconde de la fin de la prolongation, dans ce corner qu’il affectionne tant, Klay Thompson n’a pas tremblé.

Parfaitement libéré par un écran de Bam Adebayo, l’arrière du Heat a sanctionné les Clippers depuis le coin gauche pour offrir la victoire à Miami (117-116). Après avoir vérifié que Los Angeles ne disposait plus d’un temps mort, le « Splash Brother » a enfin pu savourer ce nouveau moment de grâce.

« Je ne vais pas mentir : ça m’a fait énormément de bien », confie-t-il. « J’avais beaucoup d’espace. Je ne vais pas dire que c’était un tir facile, mais c’était le bon tir, pris au bon endroit, avec les appuis bien placés. »

Klay Thompson a terminé avec 30 points à 11/22 au tir, dont 8/17 derrière la ligne à 3-points, ainsi que 5 rebonds et 3 passes. Avec un différentiel de +21, il a largement contribué à la remontée du Heat face aux Clippers, pourtant mené de 20 points au cours du deuxième quart-temps.

La patience comme clé

Après un début de saison difficile, Klay Thompson semble avoir retrouvé son rythme. Il vient d’inscrire 19 paniers à 3-points en trois rencontres, avec notamment sept réussites face aux Pacers puis huit contre les Clippers. Mais plus que son adresse, le quadruple champion NBA se satisfait de sa sélection de tirs.

« Le principal progrès que j’ai constaté chez moi, c’est ma patience », explique-t-il. « J’ai pris de bons tirs ce soir. Il y en a eu deux ou trois qui n’étaient pas terribles, mais je n’ai rien forcé. J’ai obtenu de très bonnes positions dès le début du match. J’avais déjà eu de beaux tirs dans ce même corner. J’ai simplement continué. »

Cette patience correspond exactement au rôle défini par Erik Spoelstra : défendre avec dureté, écarter le terrain et libérer des espaces pour Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo.

Face aux Clippers, Klay Thompson a ainsi attendu que le jeu vienne à lui. Sur la dernière possession, l’attention attirée par ses deux intérieurs lui a permis de recevoir le ballon dans une position idéale. Le reste appartient désormais à son immense catalogue de tirs décisifs.

Comme d’autres, Klay Thompson lutte contre le temps

À 36 ans et après deux graves blessures, Klay Thompson doit toutefois fournir un travail considérable pour continuer à évoluer à ce niveau. Erik Spoelstra utilise une formule qu’il répétait déjà à Dwyane Wade.

« C’est du trois pour un », explique l’entraîneur. « À cet âge, pour chaque minute passée sur le terrain, il faut consacrer trois fois plus de travail en dehors des matchs, les jours de repos comme les jours de rencontre. »

Mais le technicien constate que sa recrue accepte pleinement ces contraintes.

« On peut lutter contre le temps qui passe et c’est ce qu’il fait. Il consacre énormément de temps à son corps et à sa condition physique. Cela lui permet encore de montrer les qualités qui ont accompagné toute sa carrière de Hall of Famer. »

Klay Thompson confirme qu’il n’avait pas abordé une saison avec de telles sensations depuis longtemps.

« Je me sens incroyablement bien. Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas senti comme ça », assure-t-il. « Je n’ai aucune douleur dans le bas du corps. Le staff médical et les entraîneurs me responsabilisent. Je ne m’étais pas senti aussi bien pour commencer une saison depuis des années. »

Son premier match à 30 points depuis des années

Cette condition physique retrouvée lui permet de ne plus seulement survivre à l’enchaînement des matchs, mais d’espérer reproduire régulièrement ce genre de performances.

« C’est la première fois depuis des années que j’inscris 30 points. Cela me donne énormément de confiance pour continuer », souligne-t-il. « J’aime réaliser de gros matchs, mais je ne les aborde pas en me disant que je dois prouver quelque chose. Je connais mes capacités. Tant que je conserverai une excellente condition physique, j’aurai beaucoup d’autres soirées comme celle-ci. »

Pour Klay Thompson, cette victoire confirme aussi la réalité de la « Heat Culture ». Miami avait commencé la saison par quatre défaites, mais vient désormais de remporter trois de ses quatre dernières rencontres.

« Nous étions un peu dans le dur depuis le début de la saison », reconnaît-il. « Ce n’était pas toujours beau ce soir, mais nous avons résisté. Nous pouvons vraiment construire à partir de cette victoire. Cette culture est réelle. À ce stade de ma carrière, elle peut tirer le meilleur de moi. »

Le tir décisif comme récompense

C’est la réaction défensive du Heat qui a rendu ce dénouement possible. Après avoir encaissé 67 points en première mi-temps, Miami n’en a concédé que 40 au cours des deux derniers quarts-temps pour arracher la prolongation.

« À la mi-temps, nous nous sommes dit qu’il fallait montrer une dureté collective que nous n’avions pas encore affichée cette saison », raconte d’ailleurs Erik Spoelstra. « Nous voulions nous prouver que nous étions capables d’accomplir quelque chose de difficile. »

Pour le coach, le tir victorieux de Klay Thompson a finalement récompensé les efforts de toute l’équipe.

« C’était agréable de voir enfin le karma tourner en notre faveur », conclut-il. « Je pense que c’était le karma de notre intensité défensive et de notre combativité en deuxième mi-temps. »