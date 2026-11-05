Les Sixers veulent apprendre à dominer pendant 48 minutes

Seule équipe à avoir battu les Sixers cette saison, les Pistons n’ont pas pu doubler la mise. Les hommes de Nick Nurse sont repartis du Michigan avec une huitième victoire en poche et leur première place à l’Est consolidée.

« C’est une victoire de plus, une victoire de plus. On essaie d’enchaîner le plus de succès possible », se contente de répondre Tyrese Maxey, lorsqu’un journaliste lui demande s’il s’agissait d’envoyer un message aux Pistons, premiers de l’Est la saison passée et qui auraient pu repasser devant Philadelphie au classement en cas de victoire.

Malgré leur départ canon (8 victoires pour 1 défaite), les Sixers préfèrent garder la tête froide. Comme le rappelle Joel Embiid, il manquait deux joueurs importants aux Pistons, avec Jalen Duren et Isaiah Joe. De leur côté, les Sixers ont pu faire parler la toute-puissance de leur cinq majeur. Le pivot a cumulé 26 points et 15 rebonds, tandis que Jaylen Brown a terminé meilleur marqueur avec 30 unités.

Tout n’a pourtant pas été parfait pour Philadelphie qui, malgré 16 points d’avance à l’entame du dernier quart-temps, a dû batailler jusqu’au bout pour sécuriser sa victoire face à une formation portée par le duo Cade Cunningham (26 points) – Duncan Robinson (27 points).

Pour autant, Nick Nurse voit son équipe progresser pas à pas, même si elle possède déjà le meilleur bilan de NBA.

Des bonnes séquences de plus en plus longues

« Les séquences de bonnes minutes continuent d’augmenter de deux ou trois minutes ces derniers temps. On est encore très loin de (bien) jouer un match de 48 minutes. Les minutes que je ne considérais pas comme bonnes se sont un peu plus stabilisées. L’objectif en ce moment est d’étirer ces bonnes périodes de jeu et de minimiser les très mauvaises périodes de jeu », décrit ainsi le technicien.

Ce dernier estime que sa formation doit se concentrer sur le match suivant, sans se projeter sur la suite de la saison.

« On a clairement affronté de belles équipes jusqu’ici. Mais on prend les victoires comme elles viennent. C’est un bon test pour nous mais c’est la saison régulière. On est loin de là où on doit être », complète Joel Embiid.

Selon le pivot, les Sixers franchiront également un cap lorsqu’il aura lui-même retrouvé son meilleur niveau. Avant ce déplacement à Detroit, il tournait à 18,5 points de moyenne, avec des pourcentages encore loin de ses standards habituels (40,7 % au tir, dont 13 % à 3-points).

Aucun emballement non plus du côté de LeBron James, interrogé sur les clés de la réussite de ses précédentes équipes, et sur les éventuels points communs avec les Sixers actuels.

« Il y avait de la régularité dans ces équipes tout au long de l’année. Et jour après jour, on voulait être meilleurs. On ne voulait pas trop faire de pas en arrière. Cela peut arriver au cours d’un marathon, mais on avait bien compris la mission. Nous nous sommes tous tenus mutuellement responsables, et depuis le début, c’est un peu ce que je vois ici aussi. Mais la saison est longue », rappelle le « King » en guise de conclusion.