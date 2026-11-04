Chez les Nuggets, le coaching est une affaire de famille

Chez les Adelman, le coaching est une affaire de famille. Car après le père, Rick, puis le fils, David, voici désormais la fille, Kathy. « Le basket, c’est dans les gènes », résume Kathy Adelman, qui travaille cette saison aux côtés de son frère dans le staff des Nuggets.

« Elle fait partie du staff parce qu’elle est talentueuse. En dehors du terrain, évidemment, nous sommes une famille, mais c’est une sacrée entraîneuse. […] Elle devrait entraîner à l’université ou chez les pros. Elle est aussi douée que ça. On a de la chance de l’avoir parmi nous », explique David Adelman dans les colonnes de la Gazette de Denver, à propos du poste « d’assistante spéciale » occupé par sa sœur.

En effet, parmi les influences les plus importantes dans sa façon d’entraîner, le technicien cite évidemment son père, Rick, véritable légende du coaching décédé en juin dernier, mais aussi sa grande sœur.

« J’ai appris à entraîner en l’observant, en la regardant organiser ses équipes jour après jour. Personne ne mesure à quel point elle a connu le succès dans l’Oregon ni le respect dont elle y jouit », assure-t-il.

Une référence aux plus de 20 ans d’expérience de sa sœur, qui a débuté sa carrière comme coach au lycée Jesuit de Portland. Elle y a dirigé l’un des meilleurs programmes de basket de l’État, conduisant notamment son équipe jusqu’en finale du championnat de l’Oregon en 2003 et 2007, avant de décrocher le titre en 2022 avec Beaverton.

Un univers évidemment très éloigné de la NBA, que son frère lui permet aujourd’hui de découvrir. À Denver, Kathy Adelman joue avant tout un rôle d’observatrice. Après chaque match ou entraînement, elle doit rendre compte de ce qu’elle a vu, en relevant aussi bien les points positifs que les aspects à améliorer.

Quelqu’un qui peut lui « dire la vérité »

« Il était important pour moi de recruter quelqu’un qui a grandi dans cet univers, qui le comprend et qui connaît les hauts et les bas du quotidien en NBA parce que nous les avons vécus. Quelqu’un en qui je peux avoir confiance, quelqu’un qui peut me dire la vérité », explique le coach des Nuggets, qui possède lui-même une longue expérience comme assistant, à Denver et Minnesota.

Plus qu’une simple collaboratrice, Kathy Adelman représente donc un regard extérieur, suffisamment proche de son frère pour le connaître parfaitement, mais aussi suffisamment indépendant pour remettre ses choix en question.

Les échanges se font naturellement entre eux, tant le basket rythme le quotidien de la famille Adelman depuis leur enfance. « On se met mutuellement au défi. On a toujours aimé analyser le jeu, mais nous prenons le temps d’en discuter avant de trouver un terrain d’entente », raconte Kathy, passée par l’université de Portland comme joueuse et considérée par son frère comme la meilleure athlète de la famille.

« Quand j’étais au lycée, j’ai commencé à travailler dans des stages de basket et je me souviens m’être dit : ‘C’est ça que je veux faire.’ J’adorais être plongée dans cet univers. Le basket est un sport passionnant : assembler toutes les pièces du puzzle et faire partie d’une équipe. J’en étais convaincue », se souvient la technicienne.

La suite s’est donc naturellement écrite sur les bancs de touche, dans les pas de son illustre père. Avec une jolie coïncidence familiale : à l’époque où Kathy Adelman faisait ses débuts dans le coaching au lycée Jesuit de Portland, l’équipe masculine comptait parmi ses assistants un certain… David Adelman.