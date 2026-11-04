Le nid des Hawks bien trop perméable

Les Pacers n’étaient pas loin de signer un sacré exploit lundi soir. En effet, plombé par les nombreuses blessures au sein de son effectif, Rick Carlisle n’a présenté que six joueurs sur la feuille de marque face aux Hawks. Soit un seul remplaçant pour faire tourner pendant 48 minutes…

Pourtant, en s’inclinant de seulement quatre points, Indiana a fait bien plus que résister. Et les Hawks sont sortis de cette victoire avec davantage d’interrogations que de certitudes. Pas pour Quin Snyder, néanmoins.

« C’est une très bonne victoire », estimait le coach des Hawks. « On savait que ce serait un gros combat. On avait 10-12 points d’avance à un moment et on espérait pouvoir plier l’affaire, mais on n’a jamais réussi à le faire. Il nous manquait du monde aussi et on a raté des layups, notamment à cause de leur taille. Toutes les victoires sont bonnes à prendre. »

Le coach était non seulement privé de Jalen Johnson pour cette rencontre, mais aussi de plusieurs intérieurs, comme Jock Landale et Mouhamed Gueye. C’est pourquoi il a estimé que Jay Huff avait fait mal à sa défense, notamment grâce à sa taille. Mais ces absences n’expliquent néanmoins pas tout.

Trop de paniers faciles encaissés

Si les Pacers ont pu inscrire 54 points (à 27/41 au tir, soit 65% de réussite) dans la raquette des Hawks, ce n’est pas seulement à cause des absents. C’est surtout le symptôme de lacunes récurrentes à Atlanta, dont les adversaires parviennent trop facilement à attaquer le cercle, sans rencontrer suffisamment de résistance.

« On doit, d’une manière ou d’une autre, absolument s’améliorer dans la raquette. C’est notre plus gros problème en défense actuellement », reconnaît l’entraîneur. « On ne protège pas bien notre cercle. Ce sera très dur de gagner si nos adversaires marquent ainsi dans la raquette. »

Les chiffres lui donnent raison : avec 53,8 points encaissés en moyenne dans leur raquette et des adversaires qui affichent 60% de réussite à 2-points, les Hawks occupent la 27e place de la NBA dans ces deux catégories défensives.

Les Hawks ont donc l’une des défenses intérieures les plus perméables de NBA. Et s’ils ont réussi à s’en sortir face à des Pacers décimés, ils ne pourront pas compter indéfiniment sur leur attaque pour masquer de telles lacunes.