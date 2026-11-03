Avec 11 blessés, les Pacers ont joué… à six face aux Hawks

« Et on vient d’apprendre qu’ils ne sont pas sept, mais six ! », lâche le commentateur de la TV locale, tandis que son compère préfère en rigoler, en annonçant le forfait de dernière minute de Kelly Oubre Jr, touché au genou.

En amont de cette rencontre face aux Hawks, Rick Carlisle, en évoquant cette soirée si particulière en perspective, pensait pourtant pouvoir s’appuyer sur lui. Mais l’ailier a bien rejoint ce contingent de 11 joueurs absents en tout pour cette rencontre !

Tyrese Haliburton (ischio-jambier), Pascal Siakam (repos), Johnny Furphy (genou), T.J. McConnell (ischio-jambier), Larry Nance Jr. (malade), Andrew Nembhard (cervicale), Aaron Nesmith (ischio-jambier), Ben Sheppard (genou), Obi Toppin (lombaire) et Ivica Zubac (cheville) étaient tous sur la touche.

Selon ESPN, la dernière fois qu’une équipe avait utilisé six joueurs ou moins – pratique bien plus « commune » lors d’une dernière journée de saison régulière notamment (au cours des 15 dernières saisons, sept autres équipes ont joué avec six joueurs, presque toujours en fin de saison) – aussi tôt dans une saison remontait à 1948. Cette année-là, les Lakers n’avaient aligné que cinq joueurs lors de leur troisième match.

Cette nuit, Carlisle a dû titulariser Jay Huff, Quenton Jackson, Jarace Walker ainsi que deux joueurs sous two-way contract : Braden Smith et Jalen Slawson. Un autre joueur en « two-way contract », Kobe Brown, était le seul remplaçant d’Indiana. Walker a été le joueur le plus utilisé de son équipe avec 44 minutes de jeu alors que Jackson a passé le moins de temps sur le parquet avec 34 minutes.

Le précédent de 2004

« Tous ces joueurs ont joué beaucoup trop. Mais ils se sont battus jusqu’au bout. […] Les gars ont tout donné et nos supporters en ont eu pour leur argent, même si nous n’avons pas réussi à remporter le match », félicite le coach à l’issue d’une rencontre perdue de seulement 4 points.

Carlisle se souvient du précédent chez les Pacers de novembre 2004, quand sa formation avait affronté le Magic au lendemain du « Malice at the Palace », à six en raison des nombreuses suspensions. Indiana s’était incliné de seulement trois points.

Scénario similaire cette nuit pour les Pacers qui ont manqué de peu l’exploit, et également manqué l’occasion d’ouvrir leur compteur de victoires à domicile (0v-4, 2v-6d en tout).

« Tout le monde a fait un travail incroyable. Je ne crois pas avoir déjà participé à un match où seulement six joueurs étaient en tenue. Que nous soyons tous capables d’aller sur le terrain, de tout donner et au moins de leur offrir un match (serré), c’est déjà quelque chose d’important. On est épuisé une bonne partie du temps, ce qui rend les choses compliquées mentalement », souffle Braden Smith (19 points et 10 passes) pour finir.