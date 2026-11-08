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Librairie | Avez-vous vraiment la culture NBA ?

Publié le 8/11/2026 à 17:49 Twitter Facebook

Lecture – Après « NBA All-Star Names » et « NBA Signatures », Vincent Reculeau revient aux Éditions Amphora avec un ouvrage ludique pour tester sa culture NBA. Au programme : quiz, anecdotes et jeux en tout genre, pour les petits comme pour les grands.

Avez-vous la culture NBA, de Vincent ReculeauConnaissez-vous vraiment la NBA sur le bout des doigts ? Ses légendes, ses records, ses maillots ou encore ses mascottes ? C’est ce que propose de vérifier Vincent Reculeau avec son nouveau livre, « Avez-vous la culture NBA ? », publié aux Éditions Amphora.

Auteur du fameux « NBA All-Star Names » (2022), vendu à 15 000 exemplaires et qui doit bientôt sortir aux États-Unis dans une version enrichie et préfacée par « Air France » Mickaël Piétrus, puis de « NBA Signatures » (2025), réalisé avec l’illustrateur Adrien Pommepuy, Vincent Reculeau poursuit ainsi sa collaboration avec l’éditeur.

Cette fois, place à un « livre-jeu » de 96 pages, découpé en dix chapitres consacrés aux joueurs actuels, aux légendes, aux entraîneurs, aux mascottes, aux maillots, aux jeux vidéo ou encore aux superfans. Victor Wembanyama et LeBron James ont même droit à leur propre chapitre ! QCM, « Qui suis-je ? », jeux à relier et anecdotes se succèdent dans cet ouvrage proposé au prix de 9,95 euros.

« C’est l’éditeur qui m’a proposé l’idée parce qu’on avait fait NBA All-Star Names et NBA Signatures, et ces deux livres ont été adaptés en agendas scolaires », nous explique Vincent Reculeau. « Dans ces agendas, j’avais l’habitude de faire des petits jeux, des quiz. C’est la première origine et la seconde, c’est qu’Amphora a sorti un premier exemplaire d’Avez-vous la culture avec le PSG, et cette année, ils sortent Avez-vous la culture Formule 1. Ils m’ont proposé de décliner le format pour la culture NBA et j’ai accepté avec plaisir parce que l’exercice me plaisait. On voulait faire un produit ludique qui ne soit pas trop cher, à moins de dix euros, pour un Secret Santa ou un petit cadeau bonus sous le sapin. »

Un livre pour toutes les générations

Pages intérieures du livre Avez-vous la culture NBA

Biberonné aux Celtics de Larry Bird, qu’il a tenu à faire figurer dans ce livre richement illustré, Vincent Reculeau a également saupoudré son cahier de vacances spécial NBA de « Fun Facts ». L’objectif n’est pas seulement de tester les connaissances des lecteurs, mais aussi d’éveiller leur curiosité et de leur donner envie d’aller plus loin.

« En fait, pendant les séances de dédicaces de nos précédents livres, on s’est rendu compte qu’on avait bien souvent des très jeunes, qui étaient attirés par les dessins, ou les grands-parents qui font les cadeaux à Noël. Soit on avait des lecteurs de moins de 15 ans, soit carrément les gars qui ont passé la quarantaine et qui ne jouent peut-être plus au basket mais qui en revanche sont très portés par la culture. Et limite plus que les pratiquants, ce qui peut paraître paradoxal. On avait un large panel d’âge, ce qui nous a poussés à intégrer plusieurs générations de joueurs dans le livre. »

Quant à la difficulté des différents jeux, elle varie ! Certains sont très accessibles, notamment sur les maillots ou les légendes, tandis que d’autres, consacrés aux records ou à la pop culture, demanderont de la réflexion. De quoi permettre à chacun de mesurer l’étendue de ses connaissances, et de découvrir quelques lacunes insoupçonnées…

« J’ai un peu peur de ça. Je ne l’ai pas trop fait relire, donc, après coup, je me suis demandé si je n’avais pas fait trop dur », reconnaît Vincent Reculeau. « Je ne voulais pas faire trop facile non plus. Le but n’est pas seulement la détente, c’est aussi d’apprendre. C’est un livre qui vous permet de tester votre culture, et si vous voyez qu’elle est un peu limitée, eh bien, vous allez pouvoir la développer. Et par la suite, aller voir des vidéos, aller lire des bouquins, s’abonner à des magazines, aller sur des sites pour parfaire votre culture NBA. »

Couverture et présentation du livre Avez-vous la culture NBA

Éditions : Amphora
Prix : 9,95 €
Format : 96 pages

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Rédacteur Emmanuel Laurin

Journaliste à Basket USA depuis 2009, Emmanuel Laurin a été correspondant à Oklahoma City puis à Portland. Il a couvert de nombreux playoffs, Finales NBA, ainsi que la Summer League et le All Star Weekend, sans oublier l'Equipe de France depuis l'Euro 2015. Il a collaboré avec de nombreux magazines, dont Basket Le Mag, Total Basket, Maxi Basket, 5 Majeur ou encore le mag de la FFBB.
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